Apple könnte am Montag auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) mit der Vorstellung von iOS 18 einen bedeutenden Sprung in der Smartphone-KI-Technologie markieren. So soll das Betriebssystem mit generativen KI-Funktionen umfangreich erweitert werden, einschließlich einer intelligenteren Siri. Bloomberg hat nun alle erwarteten KI-Anwendungen von iOS 18 beleuchtet und zeigt, wohin die Reise geht.

Details zu den KI-Funktionen von iOS 18

In diesem Jahr will Apple KI tief in seine Kernanwendungen und -funktionen einbinden und gleichzeitig einen starken Fokus auf den Datenschutz und die Sicherheit legen. Apples neues KI-System, Apple Intelligence, wird in den neuen Versionen der Betriebssysteme iPhone, iPad und Mac eine wichtige Rolle spielen. In Zusammenarbeit mit OpenAI wird Apple einen ChatGPT-ähnlichen Chatbot einführen, zusammen mit neuen Software-Updates für das Vision Pro Headset, die Apple Watch und die TV-Plattformen.

Zunächst ist es wichtig zu beachten, wie Apple die neuen KI-Funktionen den Nutzern zur Verfügung stellen wird. Laut Bloomberg sind die neuen Funktionen Opt-in, d. h. Apple zwingt die Nutzer nicht, sie zu übernehmen, wenn sie das nicht wollen. Dabei werden ausgewählte Funktionen als Beta-Version angeboten. Die Verarbeitungsanforderungen der KI bedeuten, dass viele (oder sogar alle) der Neuerungen ein iPhone 15 Pro oder eines der Modelle, die dieses Jahr auf den Markt kommen, voraussetzen. Beim iPad und Mac ist der M1-Chip die Einstiegshürde.

Nachfolgend haben wir für euch zusammengefasst, was Apple aller Voraussicht auf der diesjährigen WWDC vorstellen wird, mit Fokus auf die wichtigsten KI-Funktionen und weiteren Informationen zum Datenschutz:

KI in Apps: Apples KI wird die täglichen Aufgaben in verschiedenen Apps verbessern. Safari wird über Werkzeuge verfügen, die Artikel und Webseiten zusammenfassen, während die Mail-App E-Mails automatisch kategorisieren wird.

Apples KI wird die täglichen Aufgaben in verschiedenen Apps verbessern. Safari wird über Werkzeuge verfügen, die Artikel und Webseiten zusammenfassen, während die Mail-App E-Mails automatisch kategorisieren wird. Datenschutz und Sicherheit: Apple wird Daten je nach Aufgabe entweder direkt auf dem Gerät oder über sicheres Cloud Computing verarbeiten. Das Unternehmen wird sein Engagement für den Datenschutz betonen und sicherstellen, dass keine Nutzerprofile aus Kundendaten erstellt werden. Zur Beruhigung der Nutzer werden Transparenzberichte bereitgestellt.

Apple wird Daten je nach Aufgabe entweder direkt auf dem Gerät oder über sicheres Cloud Computing verarbeiten. Das Unternehmen wird sein Engagement für den Datenschutz betonen und sicherstellen, dass keine Nutzerprofile aus Kundendaten erstellt werden. Zur Beruhigung der Nutzer werden Transparenzberichte bereitgestellt. Zusammenfassungen: Die KI-Funktionen umfassen Zusammenfassungen von Meetings, Nachrichten und Benachrichtigungen. Das hilft den Nutzern, mit minimalem Aufwand auf dem Laufenden zu bleiben.

Die KI-Funktionen umfassen Zusammenfassungen von Meetings, Nachrichten und Benachrichtigungen. Das hilft den Nutzern, mit minimalem Aufwand auf dem Laufenden zu bleiben. Automatische Antworten: iOS 18 wird in der Lage sein, automatisch ausführliche Antworten auf E-Mails und Textnachrichten im Sinne des Benutzers zu verfassen.

iOS 18 wird in der Lage sein, automatisch ausführliche Antworten auf E-Mails und Textnachrichten im Sinne des Benutzers zu verfassen. Verbesserte Siri: Siri erhält neue Fähigkeiten, die auf einem LLM (Large Language Model) basieren und eine präzise Steuerung von App-Funktionen sowie die Aneinanderreihung mehrerer Befehle ermöglichen.

Siri erhält neue Fähigkeiten, die auf einem LLM (Large Language Model) basieren und eine präzise Steuerung von App-Funktionen sowie die Aneinanderreihung mehrerer Befehle ermöglichen. Entwickler-Tools: Xcode erhält KI-Verbesserungen, die dem GitHub Copilot ähneln und Entwickler mit einer automatischen Code-Vervollständigung unterstützen.

Xcode erhält KI-Verbesserungen, die dem GitHub Copilot ähneln und Entwickler mit einer automatischen Code-Vervollständigung unterstützen. Kreative KI-Funktionen: KI-generierte Emojis werden personalisierte Ausdrücke bieten. Die Fotos-App erhält verbesserte Bearbeitungswerkzeuge. Dies wird es beispielsweise einfacher machen, ein Bild zu verbessern oder eine Person oder ein Objekt aus dem Bild zu entfernen.

KI-generierte Emojis werden personalisierte Ausdrücke bieten. Die Fotos-App erhält verbesserte Bearbeitungswerkzeuge. Dies wird es beispielsweise einfacher machen, ein Bild zu verbessern oder eine Person oder ein Objekt aus dem Bild zu entfernen. Transkription von Sprachnotizen: Die Notizen-App erhält eine neue Transkriptionsschaltfläche, die Audio-Aufnahmen in Text umwandelt. Das soll den Nutzern helfen, wichtige Informationen aus Meetings, Vorlesungen oder anderen Audioinhalten schnell zu erfassen und zu überprüfen, ohne sie manuell notieren zu müssen.

Die Notizen-App erhält eine neue Transkriptionsschaltfläche, die Audio-Aufnahmen in Text umwandelt. Das soll den Nutzern helfen, wichtige Informationen aus Meetings, Vorlesungen oder anderen Audioinhalten schnell zu erfassen und zu überprüfen, ohne sie manuell notieren zu müssen. Cloud-Computing: Trotz früherer Kritik an der Cloud-basierten Verarbeitung wird Apple die Cloud für bestimmte KI-Aufgaben nutzen. Das Unternehmen wird die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen hervorheben, wie z. B. sichere Chips in den Datenzentren, und wird sich weiterhin für die Verarbeitung auf dem Gerät einsetzen, wo immer dies möglich ist.

