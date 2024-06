Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die zweite Apple Keynote des Jahres 2024 zu. Nachdem der Hersteller vor wenigen Tagen bereits sein Special Event zur WWDC 2024 angekündigt hatte, steht dieses nun unmittelbar bevor. Die Keynote findet am 10. Juni (ab 19:00 Uhr) statt und wir von Macerkopf.de werden die Veranstaltung per Live-Ticker begleiten.

Apple WWDC 2024 Keynote im Live-Ticker

Die Spannung steigt und die Tage sind längst gezählt. Zahlreiche Apple Fans werden sich den 10. Juni 2024 bereits rot im Kalender markiert haben. In Kürze lädt Apple zum Special Event, um über Neuheiten zu sprechen. Das es sich bei der Apple WWDC traditionell um eine Entwicklerkonferenz handelt, werden in erster Linie Software-Themen im Mittelpunkt stehen. Hardware-Neuheiten sind in diesem Jahr nicht zu erwarten. Lediglich der internationale Verkaufsstart von Apple Vision Pro könnte thematisiert werden.

iOS 18, macOS 15, watchOS 11 und Co.

Mit der Ankündigung der WWDC vor ein paar Wochen hatte Apple bereits bestätigt, dass das Unternehmen über die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, HomePod Software und visionOS sprechen wird. Kurzum: Apple wird iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, HomePod Software 18, watchOS 11 und visionOS 2 ankündigen.

In den letzten Wochen wurde bereits intensiv über die Neuerungen der Betriebssystem spekuliert, wobei in erster Linie iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15 behandelt wurden. Über den meisten Neuerungen dürfte das Thema „Künstlicher Intelligenz“ und „Generative KI“ schweben. Es heißt, dass Apple eigene KI-Funktionen mit KI-Funktionen von Drittanbietern (ChatGPT) kombiniert. Teilweise sollen diese direkt auf den Geräten und teilweise in der Cloud ausgeführt werden. Wir sind gespannt, wie Apples KI-Strategie im Detail aussehen wird.

Neben der künstlichen Intelligenz dürften auch weitere Neuheitren ihren Weg in iOS 18, macOS 15 und Co. finden.

Neue Hardware?

Zuletzt hatte Apple das MacBook Air mit M3-Chip, das iPad Pro mit M4-Chip sowie das iPad Air mit M2-Chip auf den Markt gebracht. Zur WWDC erwarten wir keine (komplett) neue Hardware. Wir gehen allerdings davon aus, dass der Hersteller nicht nur einen Ausblick auf visionOS 2 geben, sondern gleichzeitig auch den internationalen Start bestätigten wird. Deutschland dürfte zu den Ländern gehören, in denen Vision Pro als nächstes startet.

Live-Ticker auf Macerkopf.de ab 18:30 Uhr

Wir starten unseren Live-Ticker am Montag um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der Keynote werden wir nutzen, um noch einmal über die neuesten Gerüchte mit euch zu sprechen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit von der Partie seid.

