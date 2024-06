Die Intensität der Gerüchte zu iOS 18 hat in den letzten Tagen noch einmal zugenommen. Dies ist auch kein Wunder. Am morgigen Montag (10. Juni 2024, ab 19:00 Uhr) findet die Apple WWDC-Keynote statt und im Vorfeld eines Special Events tauchen für gewöhnlich besonders viele Gerüchte statt. Nun heißt es, dass sich einzelne Apps in iOS 18 per Face ID, Touch ID oder Code sperren lassen.

iOS 18: einzelne Apps sollen sich per Face ID sperren lassen

Apple wird allerhand künstliche Intelligenz in iOS 18 einfließen lassen. Darüberhinaus werden weitere Verbesserungen implementiert, die nichts mit KI zu tun haben. Die Kollegen von Macrumors berichten, dass Apple mit iOS 18 eine Option einführen werden, dass sich einzelne Apps per Face ID, Touch ID oder Code sperren lassen.

Diese Funktion gibt Nutzern die Möglichkeit, integrierte iPhone-Apps wie Mail, Nachrichten, Notizen, Telefon, Fotos, Safari, Einstellungen und mehr zu sperren und so eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre und Sicherheit zu bieten.

Aktuell lässt es Apple zu, dass bestimmte Inhalte hinter Face ID, Touch ID oder den Passcode gesperrt werden. So könnt ihr beispielsweise in der Notizen-App eine Notiz zu sperren. In der Fotos-App sind die Alben „Zuletzt gelöscht“ und „Ausgeblendet“ gesperrt. Mit iOS 18 wird Apple noch einen Schritt weiter, so dass ihr Apps vollständig sperren könnt.

Apple wird am morgigen Tag und im Rahmen seiner WWDC-Keynote einen Ausblick aus iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod Software 18 und visionOS 2 geben. Unmittelbar nach dem Special Event wird der Hersteller einen ersten Release Candidate der jeweiligen Systeme für eingetragene Entwickler veröffentlichen.

