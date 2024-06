Apple arbeitet mit OpenAI zusammen, um ChatGPT in Siri zu integrieren. Die ChatGPT-Nutzung wird im Laufe des Jahres kostenlos in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia verfügbar sein. Der Chatbot ist systemweit verfügbar und optional, wobei Benutzeranfragen nicht protokolliert werden.

Apples OpenAI-Partnerschaft

Die lang erwartete Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI ist nun offiziell. Apple war sowohl mit Google als auch mit OpenAI im Gespräch, um deren KI-Technologien in seine Betriebssysteme zu integrieren. Letztendlich machte OpenAI das Rennen und erhielt den Zuschlag.

„Wir freuen uns, mit Apple zusammenzuarbeiten, um den Nutzern ChatGPT auf eine neue Art und Weise zugänglich zu machen“, teilte Sam Altman, CEO von OpenAI, in einem Statement gegenüber The Verge mit. „Apple teilt unser Engagement für Sicherheit und Innovation, und diese Partnerschaft steht im Einklang mit der Mission von OpenAI, fortschrittliche KI für jedermann zugänglich zu machen. Gemeinsam mit Apple machen wir es für die Menschen einfacher, von den Möglichkeiten der KI zu profitieren.“

Apple Intelligence ist der Kern der generativen KI-Funktionen in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia, aber Apple wird es Nutzern auch ermöglichen, ChatGPT-Modelle zu verwenden. Siri ermittelt, ob es sinnvoll ist, Anfragen an ChatGPT weiterzuleiten, und bittet den Benutzer um die Erlaubnis zur Weitergabe. Auf diese Weise kann Siri die Bild- und Textfunktionen von ChatGPT nutzen, ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen. Dabei können Nutzer Fragen zu Text, Dokumenten, Fotos, PDFs und mehr stellen. Die Nutzung ist zwar kostenlos, es ist jedoch davon auszugehen, dass man ein gewisses kostenloses Kontingent für die ChatGPT-Nutzung in Anspruch nehmen kann. Darüber hinaus können zahlende ChatGPT Plus Abonnenten ihre Konten verknüpfen, um auf Premium-Funktionen von OpenAI in Apples Betriebssystemen zuzugreifen.

Apples Senior Vice President of Software Engineering, Craig Federighi, sagte, dass das Unternehmen in seiner frühen KI-Phase den Nutzern zusätzlich zu seiner eigenen KI Zugang zu „externen Modellen“ geben will.

„Wir beginnen mit dem besten dieser Modelle, dem Pionier und Marktführer ChatGPT von OpenAI“, erklärte Federighi. Siri wird die Möglichkeit haben, kostenlos auf das Fachwissen von ChatGPT zuzugreifen, wenn es hilfreich sein könnte“.

