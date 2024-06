Apple hat zur WWDC verschiedene Neuerungen für die Home-App angekündigt, dazu zählen die Unterstützung für Staubsaugerroboter, die Freigabe von Schlössern sowie die Überwachung des Stromverbrauchs.

Apple Home: Unterstützung für Staubsaugerroboter kommt

Apple Home unterstützt bereits verschiedene Produktkategorien. Zwei Kategorien fehlten in unseren Augen bis dato (Staubsaugerroboter und Mähroboter). Ein Staubsaugerroboter können wir nun einen Haken machen.

Apple hat angekündigt, dassS taubsaugerroboter zukünftig mit der Home App kompatibel sind und zu Automationen und Szenen hinzugefügt und mit der Stimme und Siri aktiviert werden können.

In iOS 18 erhält die Home App zudem einen Gastzugang, mit dem ihr euren Gästen leicht die Steuerung von Schlössern, Garagentoren und Alarmanlagen übertragen können. Ein individueller oder zeitlich begrenzter Zugriff auf smarte Schlösser des Zuhauses kann gewährt und der Aktivitätsverlauf von Gästen eingesehen werden. Zusätzlich ermöglicht kontaktloses Aufschließen mit Hausschlüsseln ein müheloses Betreten des Zuhauses, damit Nutzer:innen unterstützte Schlösser sofort entsperren können, sobald sie nur noch 1,80 Meter von der Tür entfernt sind.

Durch Partnerschaften mit führenden Energieversorgern, angefangen mit der Pacific Gas & Electric Company in Kalifornien, erleichtert die Home App es euch, den Stromverbrauch eures Haushalts einzusehen, nachzuvollziehen und fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen. Qualifizierte Nutzer können einfach ihren Stromverbrauch in der Kategorie Energie in der Home App sehen, wenn sie ihren Account beim Energieversorger verbinden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren