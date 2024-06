Apple hat visionOS 2 angekündigt. Auch wenn wir in den letzten Monaten regelmäßig über Vision Pro und visionOS berichtet haben, gewinnt das Apple Headset nun auch endlich bei uns in Deutschland an Bedeutung. Der Grund ist ganz einfach. Apple hat Vision Pro für Deutschland angekündigt. Das Apple Headset kann in Deutschland ab dem 28. Juni vorbestellt werden, der offizielle Verkaufsstart findet am 12. Juli statt. Umso intensiver. blicken wir auf visionOS 2, welches Apple heute zum Start seiner Worldwide Developers Conference vorgestellt hat.

visionOS 2

Apple hat visionOS 2 vorgestellt. Dabei handelt es sich um das erste große Update für die Apple Vision Pro. Es kommt mit einer leistungsstarken Möglichkeit, räumliche Fotos aus vorhandenen Bildern eurer Mediathek zu erstellen, mit intuitiven Handgesten, um auf einen Blick wichtige Informationen einfach anzuzeigen, und mit neuen Features für das virtuelle Mac Display und für den Reise- und Gästemodus. Vision Pro Anwender können in der überarbeiteten Fotos App schnell und einfach ihre räumlichen Lieblingsfotos finden, mit der neuen Passwörter App Informationen in allen ihren Accounts managen, in Safari neue Tools für Datenschutz nutzen und in beliebten Apps wie Apple TV und Achtsamkeit neue Möglichkeiten erleben.

Weitere Features in visionOS 2 umfassen:

In Safari könnt ihr Videos in einer Umgebung ansehen, darunter beliebte Seiten wie YouTube, Netflix und Amazon. Beim Scrollen durch Webseiten kann man auf Panoramafotos tippen und darin eintauchen, während man rundum vom Bild umgeben ist. Siri kann auch die Inhalte einer Webseite vorlesen, während man mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt.

Die Apple TV App bringt Unterstützung für Multi-View auf die Apple Vision Pro und sorgt so für das ultimative Erlebnis beim Ansehen von Sportevents. Später in diesem Jahr werden Fans bis zu fünf Streams gleichzeitig anschauen können. So behalten sie alle ihre Lieblingssportarten und -teams im Blick.

Um Anwender dabei zu unterstützen, ruhig und konzentriert zu bleiben, kommt die Achtsamkeit App mit der neuen Funktion Follow Your Breathing. Die App präsentiert dynamische visuelle Animationen und Klänge, die auf die Atemmuster der Nutzer:innen reagieren.

Mit systemweiten Live Untertiteln können alle – einschließlich Nutzer, die taub sind oder ein eingeschränktes Hörvermögen haben – gesprochenen Dialogen in Live-Unterhaltungen und in Audioinhalten von Apps besser folgen.

Nutzer können Inhalte auf ihrer Vision Pro per AirPlay auf ihrem iPhone, iPad oder Mac ansehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren