Während auf der WWDC Keynote das Scheinwerferlicht vor allem auf iOS 18 gerichtet war, hat Apple heute auch Softwareupdates für seine Home Produkte angekündigt, die ein leistungsstarkes Entertainment-Erlebnis und mehr Komfort im Alltag bringen. Mit tvOS 18 kommen intelligente neue Features wie InSight, Updates für Dialoge verbessern und automatische Untertitel. Auch Apple Fitness+, Apple Music und FaceTime Funktionen sollen auf dem großen TV-Bildschirm noch besser werden. Derweil bekommt die Home App mit iOS 18 neue Funktionen wie einen Gastzugang, kontaktloses Aufschließen und mehr.

tvOS 18: InSight, Dialoge verbessern und neue Bildschirmschoner

Die Apple TV App führt im Herbst InSight ein, ein Feature, das bei Apple TV+ Filmen und Serien in Echtzeit Informationen zu Schauspieler, Charakteren und Musik auf dem Bildschirm anzeigt. Nutzer können auswählen, von welchem Schauspieler sie Hintergrundinformationen oder die Filmografie sehen möchten, oder schnell den Song aus einer Szene anzeigen lassen und ihn zu einer Apple Music Playlist hinzufügen. InSight Informationen werden auch auf dem iPhone angezeigt, wenn es als Apple TV Remote genutzt wird.

Dialoge verbessern wird mit tvOS 18 intelligenter und sorgt mit maschinellem Lernen und Computational Audio auf dem Apple TV 4K dafür, dass Stimmen bei Musik, Action und Hintergrundgeräuschen deutlicher zu hören sind. Mit einer verbesserten Untertitel-Funktion können Nutzer ihre Lieblingsinhalte besser verfolgen. So werden für noch mehr Komfort Untertitel in tvOS 18 automatisch in genau den richtigen Momenten angezeigt – zum Beispiel, wenn die Sprache in einer Serie oder einem Film nicht zur Gerätesprache passt oder wenn der Ton stummgeschaltet wird.

tvOS 18 kommt zudem mit Unterstützung für 21:9, um Filme und Serien auf Projektoren abzuspielen. Mit an Bord sind auch neue Bildschirmschoner wie Porträts, TV und Filme und sogar Snoopy, der mit Woodstock den Bildschirm kapert.

Weitere Neuerungen für HomePod, Apple TV und Apple Services

Ab Herbst können Nutzer beliebig die Kontrolle über die Musikwiedergabe auf dem HomePod und HomePod mini mit SharePlay und Apple Music teilen. Um an einer SharePlay Session teilzunehmen, halten Nutzer einfach ein iPhone neben ein anderes iPhone ­− oder scannen den QR-Code im Apple Music SharePlay Fenster auf einem anderen iPhone. Dadurch lassen sich Songs zur Playlist hinzufügen und die Wiedergabe steuern, sogar wenn die Person kein Apple Music Abo hat.

Neue Updates für FaceTime mit Kamera-Übergabe machen tvOS 18 laut Apple zugänglicher als je zuvor. Mit der Einführung von Live-Untertitel für Englisch in den USA und Kanada können Nutzer lesen, was andere in einem FaceTime Anruf sagen.

Apple Fitness+ ist für tvOS 18 überarbeitet worden. Zu den Updates gehören ein personalisierter Bereich „Für dich“, die Bereiche „Entdecken“ und „Mediathek“, Suchfunktionen und verbesserte Auszeichnungen.

Home App: Staubsaugerroboter, Türen öffnen und den Stromverbrauch im Blick

In iOS 18 erhält die Home App einen Gastzugang, mit dem Nutzer ihren Gästen leicht die Steuerung von Schlössern, Garagentoren und Alarmanlagen übertragen können. Ein individueller oder zeitlich begrenzter Zugriff auf smarte Schlösser des Zuhauses kann gewährt und der Aktivitätsverlauf von Gästen eingesehen werden. Zusätzlich ermöglicht kontaktloses Aufschließen mit Hausschlüsseln ein müheloses Betreten des Zuhauses, damit Nutzer unterstützte Schlösser sofort entsperren können, sobald sie nur noch 1,80 Meter von der Tür entfernt sind.

Staubsaugerroboter sind ab iOS 18 mit der Home App kompatibel und können zu Automationen und Szenen hinzugefügt und mit der Stimme und Siri aktiviert werden.

Durch Partnerschaften mit führenden Energieversorgern, angefangen mit der Pacific Gas & Electric Company in Kalifornien, erleichtert die Home App es Nutzern, den Stromverbrauch ihres Haushalts einzusehen, nachzuvollziehen und fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen.

Verfügbarkeit

Die Beta-Versionen von tvOS 18, iOS 18 und der HomePod Softwareversion 18 für Entwickler sind ab heute für Mitglieder des Apple Developer Programms unter developer.apple.com verfügbar. Öffentliche Beta-Versionen sind im nächsten Monat unter beta.apple.com verfügbar. Neue Softwarefunktionen sind ab Herbst als kostenloses Update für alle Nutzer verfügbar.

