Apple betreibt neben dem „klassischen“ Apple Online Store einen Apple Refurbished Store. In diesem werden generalüberholte Geräte verkauft, unter anderem Macs, iPads, iPhones, AirPods und mehr. Erstmals sind nun auch verschiedene Modelle des MacBook Air mit M3-Chip aufgeführt.

MacBook Air mit M3-Chip erstmals im Apple Refurbished Store

Anfang März hat Apple das neue 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air mit M3-Chip vorgestellt und kurz darauf auf den Markt gebracht. Wir haben das Gerät nun seit mehreren Wochen in Gebrauch und sind nach wie vor von der Mobilität und Leistungsfähigkeit überzeugt (hier unser MacBook Air M3 Test)..

Nun – rund drei Monate später – bietet Apple das MacBook Air mit M3-Chip erstmals im Apple Refurished Store an. Genau genommen, steht eine Vielzahl an Konfigurationen (13 Zoll bzw. 15 Zoll, Farben, M3-Varianten, Speichergröße). Für das refurbsiehd Basismodell (13 Zoll MacBook Air mit M3, 8-Core CPU und 8-Core GPU) berechnet Apple 1.099 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis in Höhe von 200 Euro zum Neugerätepreis.

Alle Geräte, die Apple über seinen Refurbished Store verkauft, sind generalüberholt, zertifiziert und mit einer einjährigen Garantie versehen.

-> Hier geht es in den Apple Refurbished Store

Neues MacBook Air M3 bei Amazon ab 1.119 Euro

An dieser Stelle haben wir einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr nicht – aus welchen Gründen auch immer – im Apple Refurbished Store kaufen und 20 Euro mehr ausgeben möchtet, so werft in jedem Fall einen Blick auf Amazon. Dort erhaltet ihr das Einsteigermodell des MacBook Air mit M3-Chip bereits für 1.119 Euro. Auch bei Amazon erhaltet ihr sämtliche Konfigurationen des MacBook Air.

Angebot Apple 2024 13" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer... SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...

MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...

