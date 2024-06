Vodafone startet am heutigen Tag eine groß angelegte Rabatt-Aktion rund um das Apple iPhone. Genau genommen, sind es mehrere Aktionen, mit denen euch das Düsseldorfer Unternehmen die Entscheidung für ein iPhone 15 Pro, iPhone 15 oder iPhone 14 erleichtern möchte. Zunächst einmal erhaltet ihr 200 Euro Willkommensbonus, wenn ihr euch für ein Modell der iPhone 15 Familie oder ein iPhone 14 entscheidet. Zusätzlich hat Vodafone den Preis des iPhone 15 gesenkt. 20 Prozent Rabatt auf den Tarifpreis stehen ebenfalls bereit. Im Rahmen eines Tauschbonusses erhaltet ihr einen erhöhten Ankaufpreis, wenn ihr euer altes Smartphone gegen ein neues Apple iPhone tausch. Zum guten Schluss denkt der Mobilfunkanbieter noch an Familien und gewährt 20 Prozent Rabatt auf die Family Cards.

200 Euro Willkommensbonus beim Apple iPhone

Ab sofort und zeitlich befristet gewährt euch Vodafone einen 200 Willkommensbonus, wenn ihr euch für das Apple iPhone entscheidet. Bei Bestellung eines Gerätes aus der iPhone 15-Familie (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oder iPhone 15 ProMax ) oder eines iPhone 14 in Kombination mit einem GigaMobil oder GigaMobil Young Tarif erhaltet ihr 24 x 8,50 Euro Rabatt. Diejenigen, die jetzt genau nachgerechnet haben, werden bemerkt haben, dass der Willkommensbonus nicht 200 Euro, sondern in Summe 204 Euro beträgt. Internet und Festnetzbestandskunden können von weiteren 10 Euro Rabatt und zusätzlichem Datenvolumen profitieren.

Preissenkung beim Apple iPhone 15

Darüberhinaus hat Vodafone beim iPhone 15 den Rotstift angesetzt und die Geräte im Preis gesenkt. Das iPhone 15 erhaltet ihr in Kombination mit einem GigaMobil oder GigaMobil Young Vertrag bereits ab 1 Euro. Wir haben euch zwei Beispiele rausgesucht.

Apple iPhone 15 (128 GB) für 1 € Zuzahlung

GigaMobil M (50 GB mit 300 Mbit/s) für 61,49 € monatlich (eingerechnet 20 % Rabatt auf den Tarifpreis und 8,50 € monatlicher Willkommensbonus)

Tarifkosten über 24 Monate: 1.475,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (6,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.483,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 61,82 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 689 € für‘s Smartphone) => 33,11 € monatlich

Apple iPhone 15 (128 GB) für 1 € Zuzahlung

+ GigaMobil Young L (100 GB mit 300 Mbit/s) für 46,89 € monatlich (eingerechnet 20 % Rabatt auf den Tarifpreis und 8,50 € monatlicher Willkommensbonus)

Tarifkosten über 24 Monate: 1.125,36 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (6,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.133,35 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 47,22 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 689 € für‘s Smartphone) => 18,51 € monatlich

20 % Rabatt auf Family Cards

Ebenfalls ab sofort und zeitlich befristet, gibt es bei Vodafone 20 Prozent Rabatt auf Familie Cards. Neben den bereits oben erwähnten 20 Prozent Rabatt auf GigaMobil und GigaMobil Young, gibt es im Aktionszeitraum auch 20 Prozent Rabatt auf die FamilyCards:

FamilyCard S (5 GB) für 7,99 € monatlich

FamilyCard M (20 GB) für 15,99 € monatlich

FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) für 27,99 € monatlich

Tauschbonus für ausgewählte Apple-, Samsung-, Google-, Xiaomi- und Fairphone-Smartphones

Beim Kauf eines Apple iPhone 15, iPhone 15 (Pro) oder iPhone 14 erhaltet ihr bei Vodafone noch einen zusätzlichen Tauschbonus. Ihr erhaltet zusätzlich bis zu 120 Euro zum Restwert eures Smartphones, wenn ihr dieses an den Vodafone Partner Recommerce verkauft.

Bei der iPhone 15 Familie handelt es sich um die aktuellen iPhone-Modelle, die der Hersteller im Herbst letzten Jahres auf den Markt gebracht. Seitdem haben wir beispielsweise unser iPhone 15 Pro Max im täglichen Gebrauch (hier unser iPhone 15 Pro Max Test). Nach wie vor sind wir mit dem Modell absolut zufrieden. Wiederum ein Jahr zuvor hatte Apple das iPhone 14 angekündigt. Ganz gleich, ob ihr das neueste iPhone haben möchtet, oder ihr der Meinung seid, dass euch das iPhone 14 ausreicht (immerhin ist dieses preislich deutlich attraktiver und gehört noch lange nicht zum alten Eisen), so werft einen Blick auf die Vodafone-Aktionsseite zum Apple iPhone und spart bares Geld.

