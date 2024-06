Mit der WWDC-Keynote hat Apple kürzlich einen ersten Ausblick auf iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia und die Zukunft von watchOS, tvOS und visionOS gegeben. Dabei ist Apple auf eine Vielzahl an Neuerungen eingegangen. Im Verlauf der Beta-Phase dürften weitere Funktionen publik werden. Im Anschluss an das Special Event hat das Unternehmen aus Cupertino eine erste Beta-Version der kommenden Updates für Entwickler bereitgestellt. Bis zur finalen Version wird es rund noch ein Vierteljahr dauern. Wie sich nun zeigt, wird mit der initialen Freigabe nicht jede Funktion zur Verfügung stehen, die Apple bereits angekündigt hat.

iOS 18 und macOS Sequoia: Diese Funktion kommen erst später

Der Startschuss für iOS 18 und Co. ist bereits gefallen. Aktuell gehen wir davon aus, dass die großen Updates im September veröffentlicht werden, ggfs. erschein macOS Sequoia ein paar Wochen später (zumindest war dies beim Mac-Update in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal der Fall.

Apple hat bereits bestätigt, dass es nicht alle Neuerungen in die jeweils initiale Version schaffen. So verzögern sich beispielsweise die Neuerungen in der Mail-App unter iOS 18. Die neuen Möglichkeiten für Anwender in Mail, ihren Posteingang zu verwalten und auf dem Laufenden zu bleiben, werden etwas später eingeführt. Eine Kategorisierung direkt auf dem Gerät organisiert und sortiert eingehende E-Mails in Primary für persönliche und dringende E-Mails, in Transactions für Bestätigungen und Belege, in Updates für News und Mitteilungen aus den sozialen Medien sowie in Promotions für Marketing E-Mails und Gutscheine. Mail erhält außerdem eine neue gebündelte Ansicht, die alle relevanten E-Mails eines Unternehmens zusammenfasst, damit ihr schnell überfliegen können, was gerade wichtig ist.

Auch die Unterstützung von Saugroboter sowie die Überwachung des Stromverbrauch in der Apple Home-App verzögert sich.

Blicken wir auf macOS Sequoia. Apple führt iPhone Mirroring ein. Damit habt ihr vollen Zugriff auf euer iPhone und könnt damit interagieren – direkt auf eurem Mac. Diese Features steht direkt zum Start zur Verfügung. Ein Teilbereich verzögert sich und zwar die Möglichkeit, Inhalte per Drag & Drop zwischen iPhone und Mac zu bewegen.

Apple Intelligence startet als Beta und nur auf Englisch

Apple Intelligence ist ein persönliches intelligente System, das leistungsstarke generative Modelle direkt auf iPhone, iPad und Mac bringt. Einen kleinen Haken hat diese Neuerung jedoch. Apple Intelligence startet als Beta-Version als Teil von iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia und zunächst nur auf Englisch (USA). Einige Funktionen, Softwareplattformen und zusätzliche Sprachen werden im Laufe des nächsten Jahres ergänzt. Apple Intelligence wird auf iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max sowie iPad und Mac mit M1 Chip und neuer verfügbar sein.

