waipu.tv – eine führende OPEN-IPTV Plattform in Deutschland – hat wenigen Tage vor der Fußball-Europameisterschaft sportliche Neuheiten zu verkünden. Um das Live-Erlebnis zu intensivieren, optimiert waipu.tv anlässlich der Fußball-EM die Übertragungsgeschwindigkeit des TV-Signals. So jubelt ihr beim nächsten Tor in jedem Fall vor euren Nachbarn. Und den passenden Deal gibt es auch noch.

waipu.tv führt zur Low-Latency Technologiezur Fußhall-EM ein

waipu.tv setzt pünktlich zur Fußball-EM auf eine neue Highspeed-Technik. Der sogenannte „Sport-Modus“ reduziert die Verzögerungen des Übertragungssignals radikal. Laut Test der renommierten Fachzeitschrift c´t fallen damit Tore auf dem heimischen Bildschirm bis zu 30 Sekunden schneller als bei anderen Streaminganbietern. Der „Sport-Modus“ ist für die Sender Das Erste HD und ZDF HD freigeschaltet, auf denen die Spiele der deutschen Mannschaft während der Fußball-Europameisterschaft zu sehen sind. Unter „Mein Konto“ könnt ihr den Sport-Modus auf dem waipu.tv 4K Stick aktivieren.

Der „Sport-Modus“ steht allen waipu.tv-Kunden ab heute auf dem waipu.tv 4K Stick zur Verfügung. Wenn ihr direkt bestellt, könnt ihr zur EM davon profitieren.

Aktion

Aktuell bietet waipu.tv ein ganzes Jahr Premium-Fernsehen mit dem Perfect Plus-TV-Paket und einem waipu.tv 4K Stick für einen unschlagbaren Preis von einmalig 59,99 Euro (zzgl. 4,99 Euro Versandkosten) an.

-> Hier geht es direkt zum waipu.tv Deal

