Wie Bloomberg berichtet, plant Spotify noch in diesem Jahr ein neues, teureres Abonnement für seinen Musik-Streaming-Dienst einzuführen. Die neue „Music Pro“-Option wird laut einer Quelle mindestens 5 Dollar mehr pro Monat kosten und eine bessere Audioqualität sowie erweiterte Tools für die Erstellung von Wiedergabelisten und die Verwaltung der Bibliothek bieten.

Hi-Fi-Option für Spotify nur gegen Aufpreis

Die neue Abo-Stufe, die intern als „Supremium“ bezeichnet wird, ist als Zusatzangebot für bestehende Kunden gedacht. Während die meisten Nutzer wahrscheinlich ihren aktuellen Tarif treu bleiben werden, will Spotify mit neuen Premium-Features zum Upgrade verlocken.

Ein wichtiger Vorteil des Upgrades ist der Zugang zu High-Fidelity-Audio. Spotify kündigte seine Pläne zur Einführung eines neuen HiFi-Angebots erstmals im Februar 2021 an. Ursprünglich sollte die Möglichkeit, Musik in nicht komprimierter HD-Qualität zu streamen, „in ausgewählten Märkten“ bis Ende 2021 erfolgen. Wie Nutzer des Dienstes jedoch feststellen mussten, blieb die Einführung aus. In der Zwischenzeit haben Konkurrenten wie Apple Music und Amazon Music damit begonnen, Audio in höherer Qualität in ihren Standardtarifen anzubieten.

Spotify wird die bessere Audio-Qualität angeblich mit dem neuen „Supremium“-Tarif bündeln, der als „Music Pro“-Option vermarktet werden soll. Um den höheren Abo-Preis zu rechtfertigen (schließlich bieten Apple Music und Amazon Music Unlimited Lossless-Audio ohne Aufpreis an), plant Spotify die neue Abo-Option mit weiteren Features anzureichern. So wurden bereits Hinweise auf eine neue Remix-Funktion gefunden. Zudem soll es möglich sein, die eigene Musikbibliothek nach Stimmung, Aktivität oder Genre ordnen zu lassen.

Die Preise für die neue Stufe variieren je nach dem Basistarif des jeweiligen Nutzers, liegen aber im Durchschnitt bei etwa 40 % Aufschlag, erklärte ein nicht näher genannter Insider gegenüber Bloomberg. Wenn wir den prognostizierten Aufpreis als Grundlage nehmen, dann können wir mit einem Preis von 15,99 Euro bis 16,99 Euro für „Spotify Premium Music Pro“ rechnen.

