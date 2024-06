Anfang des Jahres gab es die ersten Gerüchte, dass Apple noch in diesem Jahr „Apple ID“ in „Apple Account“ umbenennen wird. Mit der Vorstellung von iOS 18 hat das Unternehmen nun offiziell die Namensänderung bestätigt.

Aus „Apple ID“ wird „Apple Account“

Die Apple ID ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein wesentlicher Bestandteil des Apple-Ökosystems und dient als digitaler Reisepass für Benutzer aller Apple-Plattformen. Sie erleichtert den Zugang zu einer Vielzahl von Diensten, darunter iCloud, der App Store und der Online Store von Apple. Mit einer Apple ID können Nutzer Apps und Musik kaufen, Daten über iCloud geräteübergreifend synchronisieren und verschiedene andere Aktionen durchführen, die das Nutzererlebnis bei Apple verbessern.

Wie erwartet, steht nun die Umbenennung von „Apple ID“ in „Apple Account“ an, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt:

„Mit der Veröffentlichung von iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia und watchOS 11 wird Apple ID in Apple Account umbenannt, um ein konsistentes Anmeldeerlebnis über alle Apple-Dienste und -Geräte hinweg zu gewährleisten, wobei die bestehenden Anmeldedaten des Nutzers verwendet werden.

„Apple Account“ ist sicherlich eine klarere Bezeichnung, aber „Apple ID“ wurde über zwei Jahrzehnte lang verwendet und hatte für viele einen hohen sentimentalen Wert. Da sich am Anmeldeprozess nichts ändert, sollte die Umstellung für die Nutzer jedoch keine Umstände bedeuten. Es gibt allenfalls noch einige Stellen, an denen das Apple ID Branding vorerst bestehen bleibt, wie zum Beispiel die Apple ID Anmeldeseite im Web. Die Umstellung auf „Apple Account“ wird wahrscheinlich bis zur Veröffentlichung von iOS 18 und den anderen Software-Updates im Laufe dieses Jahres abgeschlossen sein.

