In unregelmäßigen Abständen informiert Apple darüber, auch wieviel Prozent der Geräte die verschiedenen iOS- und iPadOS-Versionen installiert sind. Passend zur WWDC und begleitend zur Ankündigung zur von IOS 18 und iPadOS 18 hat Apple nun frische Zahlen über die Adaption von iOS 17 und iPadOS 17 veröffentlicht.

Apple informiert über die Verbreitung von iOS 17

Apple hat zur WWDC aktualisierte Zahlen zur Akzeptanz von iOS 17 und iPadOS 17 veröffentlicht und verraten, auf wie vielen iPhones und iPads die jeweiligen Softwareupdates laufen. Die frischen Daten basieren laut Apple auf iPhone- und iPad-Zugriffe am 09. Juni auf den App Store.

77 % aller iPhones wurden auf iOS 17 aktualisiert

68 % aller iPads wurden auf iPadOS 17 aktualisiert

86 % aller in den letzten vier Jahren eingeführten iPhones wurden auf iOS 17 aktualisiert

77 % aller in den letzten vier Jahren eingeführten iPads wurden auf iPadOS 17 aktualisiert

Blicken wir kurz auf das vergangene Jahr. Am 30. Mai 2023 war iOS 16 auf 81 Prozent aller iPhone-Modelle installiert. Vergleich man dies mit den aktuellen 77 Prozent von iOS 17, so ist das neueste Betriebssystem nicht ganz so stark verbreitet, wie iOS 16 im vergangenen Jahr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren