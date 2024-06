Mittwochs und freitags stehen die Chancen gut, dass auf Apple TV+ neue Original-Serien, -Fime und -Dokumentationen anlaufen. Von daher richten wir an den besagten Tagen regelmäßig unseren Blick auf den Apple Video-Streaming-Dienst. Ab sofort steht dort mit „Presumed Innocent“ eine neue Thriller-Serie bereit.

Apple TV+: „Presumed Innocent“ ist da

Nachdem Apple TV+ vergangenes Wochenende die Weltpremiere von „Presumed Innocent“ (Deutscher Titel „Aus Mangel an Beweisen“) auf dem roten Teppich in New York feierte, steht die limitierte Serie ab sofort auf dem Apple Video-Streaming-Dienst bereit. Genau genommen, können ab sofort die ersten beiden Folgen abgerufen werden. Immer mittwochs folgen nun bis zum 24. Juli 2024 neue Episoden.Serie „Presumed Innocent“.

In der Serie ist unter anderem der Oscar- und Tony-Award-nominierte Jake Gyllenhaal als Hauptdarsteller zu sehen. Gleichzeitig agiert dieser als ausführender Produzent.

Nach dem gleichnamigen „The New York Times“-Bestseller von Scott Turow erzählt die fesselnde Serie von einem grausamen Mord, der die Staatsanwaltschaft von Chicago erschüttert. Denn der stellvertretende Chefankläger gerät selbst unter Verdacht. Eine Serie über Obsession, Sex, Politik sowie über Macht und Grenzen der Liebe, die der Beschuldigte erfährt, als er im Zuge der Ereignisse um seine Ehe und Familie kämpft.

Zur Einstimmung auf die neue Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

