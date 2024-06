Apple-CEO Tim Cook hat sich kürzlich zu den Bedenken hinsichtlich möglicher KI-Halluzinationen im neuen Apple Intelligence System des Unternehmens geäußert. In einem Interview mit der Washington Post zeigte sich Cook unschlüssig, ob es möglich ist, falsche oder irreführende Informationen, die von der KI generiert werden, vollständig zu eliminieren und räumte ein, dass es trotz intensiver Bemühungen Grenzen gibt.

Während der Worldwide Developers Conference stellte Apple sein Apple Intelligence System vor, das KI-Funktionen für iPhone, iPad und Mac bereitstellen wird. Zu diesen Funktionen gehören das Generieren von E-Mail-Antworten, das Erstellen benutzerdefinierter Emojis, das Zusammenfassen von Text und mehr.

Cook setzte sich mit dem Kolumnisten der Washington Post, Josh Tyrangiel, zusammen, der zunächst fragte, welche Vorteile Apple-Kunden erwarten können.

„Ich denke, sie werden Zeit sparen. Die Dinge werden effizienter werden“, führt Cook aus. „Nehmen wir Siri als Beispiel: Man kann jetzt ein Gespräch mit Siri führen. Sie kann im Wesentlichen mehrere Schritte mit einer Anfrage durchführen, wozu heute mehrere Anfragen nötig sind. Schreibwerkzeuge: Ich erhalte so viele E-Mails, und mir ist klar, dass nicht jeder mit E-Mail arbeitet, aber jeder schreibt. Und einen Assistenten zu haben, der Korrektur liest, um Dinge professioneller oder unterhaltsamer zu machen, oder was auch immer man tun möchte, ist eine große Sache.“

Mit über 200 maschinellen Lernmodellen zielt Apples KI darauf ab, den Nutzern mehr Möglichkeiten im Apple-Ökosystem zu bieten. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Chatbots versteht Apples persönliche Intelligenz individuelle Kontexte, was ihre Nützlichkeit steigert. Die Erlebnisse sind so zugeschnitten, dass sie effektiv und möglichst verlässlich sein sollen. Cook ist jedoch auch bewusst, dass alle KI-Systeme ein Fehlerpotenzial haben und die hauseigene Lösung bildet hier keine Ausnahme.

„Ich denke, wir haben alles getan, was wir tun können, einschließlich einer sehr gründlichen Prüfung der Einsatzfähigkeit der Technologie in den Bereichen, in denen wir sie einsetzen. Ich bin also zuversichtlich, dass die Qualität sehr hoch sein wird. Aber ich würde ehrlich sagen, dass das nicht 100 Prozent sind. Ich würde nie behaupten, dass es 100 Prozent sind“, erklärt Cook.