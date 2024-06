Apple hat Anfang dieser Woche watchOS 11 angekündigt. Bis die finale Version für alle Nutzer zur Verfügung stehen wird, werden noch rund drei Monate vergehen. Auf die wesentlichen Neuerungen sind wir bereits eingegangen. Nach und nach werden allerdings weitere Verbesserungen publik. So bietet watchOS 11 die Möglichkeit, dass euer Schlaf automatisch aufgezeichnet wird.

watchOS 11: euer Schlaf wird jetzt automatisch aufgezeichnet

Mit watchOS 11 konzentriert sich Apple auf Gesundheits- und Fitnessfunktionen sowie eine bessere Personalisierung Konnektivität. Eine Verbesserung gibt es zum Beispiel bei der Schlafüberwachung

Aktuell ist es so, dass ihr einen Schlafplan oder den Schlafen-Fokus nutzen müsst, damit eure Apple Watch euren Schlaf überwacht. Die Smartwatch zeichnet eure Schlafmetriken nur während dieser Zeit auf. Sollte ihr außerhalb eures normalen Schlafrhythmus oder ohne Aktivierung des Schlafen-Fokus ein Nickerchen machen, so wird dieser Schlaf nicht überwacht. Das bedeutet, dass ihr keinen Einblick in eure Schlafphase oder euren Blutsauerstoffgehalt erhaltet. watchOS 11 nimmt sich diesem Problem an.

Max Weinbach hat nun herausgefunden, dass seine Apple Watch unter watchOS 11 seinen Schlaf aufzeichnete, obwohl der Schlafen-Fokus nicht aktiviert war. Ebenso war kein Schlafplan festgelegt.

Apple Watch sleep tracking on watchOS 11 is now automatic! No longer need to set sleep focus pic.twitter.com/K17OVYGFW5 — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 11, 2024

Nichtsdestotrotz ist es empfehlenswert – und falls ihr tatsächlich Schlafen möchtet – den Schlafen-Fokus oder einen Schlafplan zu verwenden, damit ihr nicht von irgendwelchen Benachrichtigungen gestört werdet.

