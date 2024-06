Seit der Ankündigung von iOS 18 im Rahmen der WWDC-Keynote Anfang dieser Woche haben wir euch auf allerhand Neuerungen des kommenden iPhone-Betriebssystems informiert. In den kommenden Wochen und von Beta-Version zu Beta-Version dürften noch viele weitere Verbesserungen bekannt werden. Nun sind weitere Verbesserungen in iOS 18 publik geworden.

Neu in iOS 18

Apple hat während seiner WWDC 2024 Keynote verschiedene Neuerungen von iOS 18 thematisiert. Allerdings bietet ein solches Special Event nicht die nötige Zeit, um auf alle Verbesserungen einzugehen, die das kommende iPhone-Update bietet. Von daher konzentriert sich Apple für gewöhnlich auf die größten Neuerungen einer kommenden iOS-Version. Viele kleine Anpassungen tauchen in den Folgewochen auf.

Kalender und Erinnerungen wachsen zusammen

Mit der Kalender- und Erinnerungs-Apps bietet Apple seit vielen Jahren zwei Produktivitäts-Apps an. Mit iOS 18 wachsen diese beiden Apps zusammen.

Eigenständig betrachtet, sind die Kalender- und Erinnerungen-Apps gute Applikationen auf dem iPhone, iPad und Mac. Manchmal blickt man allerdings in die Kalender-App und missachtet eine Erinnerung für den selben Tag. Man muss zwei Apps für seine „Termine“ im Auge behalten. Drittanbieter-Apps haben das zum Teil deutlich besser gelöst.

In iOS 18 kann die Kalender-App von Apple jetzt dieselbe umfassende Integration von Aufgaben und Ereignissen bereitstellen. Es gibt zudem eine neue Monatsansicht in der Kalender-App, um euch einen besseren Überblick zu verschaffen.

Notizen

Die Notizen-App erhält mit dem kommenden Update auf iOS 18 ein großes Update. Die Notizen-App in iOS 18 unterstützt erstmals Farben. Ihr könnt sowohl die Schrift einfärben, als auch einen farblichen Hintergrund für den Text verwenden.

Dabei bietet euch Apple fünf Farben an, darunter Lila, Pink, Orange, Mint und Blau. Die fünf Farboptionen sind nützlich, um bestimmte Wörter und Textpassagen hervorzuheben. Im selben Satz können mehrere Farben verwendet werden.

Zu den weiteren Funktionen der Notizen-App gehören die Live-Transkription und -Zusammenfassung von Audio, einblendbare Abschnittsüberschriften und die Möglichkeit, mit Notizen getippte (oder auf dem „iPad“ geschriebene) Matheaufgaben zu lösen.

Fotos

Die Fotos-App erhält mit iOS 18 ein komplett neues Design. Die Rubriken Mediathek“ und „Für dich“ werden durch eine neue All-in-One-Ansicht ersetzt. Teil der Neugestaltung ist zudem ein überarbeiteter Abschnitt „Utilities“, der das Auffinden verschiedener Bildtypen erleichtert.

Anstatt wie in iOS 17 auf „Importe“, „Duplikate“, „Versteckt“ und „Kürzlich gelöscht“ beschränkt zu sein , enthält der Abschnitt „Dienstprogramme“ der App alle der folgenden Kategorien:

Versteckt

Kürzlich gelöscht

Duplikate

Quittungen

Handschrift

Illustrationen

QR-Codes

Kürzlich gespeichert

zuletzt angesehen

Kürzlich bearbeitet

Unterlagen

Importe

Karten

Taschenlampe

Apple nimmt Änderungen und Verbesserungen an der Taschenlampe vor. Damit meinen wir nicht etwa die Möglichkeit, dass ihr den Taschenlampen-Schnellzugriff auf dem Sperrbildschirm andersweitig belegen könnt.

Bs dato könntet ihr die Taschenlampe nur ein- und wieder ausschalten. Zudem könnt ihr die Lichtintensität in vier Stufen anpassen. Mit iOS 18 könnt ihr auch den Lichtkegel über die Dynamic Island ändern. Möchtet ihr einen breit-gefächerten, einen. Normalen oder einen schmalen Lichtkegel verwenden.

Netzteile mit niedriger Leistung

Apple informiert über die Einstellungen und as Batterie mit einem orangenen Balken über Zeiträume, in denen euer iPhone mit einem Ladegerät mit geringer Leistung aufgeladen wurde.

Optischer Effekt beim Drücken seitlicher Tasten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MacRumors (@macrumors)

Darüberhinaus führt Apple einen optischen Effekt beim Drücken der seitlichen Tasten ein. Drück ihr beispielsweise die Lauter- / Leiser-Taste seht ihr eine dezente schwarze Wölbung als Option Effekt. Unseren Geschmack trifft diese Anpassung nicht.

iCloud-Interface

Weiter geht mit dem iCloud-Interface in den Einstellungen. Auch dort hat Apple allerhand optische Anpassungen vorgenommen. Soweit so gut und in der Tag sieht das Ganze etwas aufgeräumter aus. Etwas gewöhnungsbedürftig ist das Icon „Subscriber Edition“.

