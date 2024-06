Ein neuer Apple Original Film kündigt sich an. Apple TV+ hat soeben die den Starttermin für den Action-Film „The Instigators“ bekannt gegeben und gleichzeitig den offiziellen Trailer veröffentlicht.

„The Instigators“ startet am 02. August in den Kinos und am 09. August auf Apple TV+

Apple TV+ hat „The Instigators“ angekündigt. Dabei handelt es sich um einen neuen Actionfilm mit Matt Damon und Casey Affleck in den Hauptrollen. „The Instigators“ startet am 02. August in ausgewählten Kinos (bei uns in Deutschland wird es vermutlich am 01. August losgehen) und ist ab dem 09. August auf Apple TV+ zu sehen.

„The Instigators“, ein Apple Original Film von Artists Equity, Studio 8 und The Walsh Company, wird von Liman inszeniert, das Drehbuch stammt von Chuck MacLean und Casey Affleck. Der Film wird von Ben Affleck, Matt Damon, Jeff Robinov, John Graham, Kevin J. Walsh und Alison Winter produziert, wobei Celia D. Costas, Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe, Cynthia Dahlgren und Luciana Damon als ausführende Produzenten fungieren.

Worum geht es in dem Actionfilm?

Rory (Damon) und Cobby (Affleck) sind widerwillige Partner: ein verzweifelter Vater und ein Ex-Sträfling, die zusammengewürfelt werden, um einen korrupten Politiker um sein unrechtmäßig erworbenes Einkommen zu betrügen. Doch als der Raub schiefgeht, geraten die beiden in einen Wirbelsturm des Chaos und werden nicht nur von der Polizei, sondern auch von rückständigen Bürokraten und rachsüchtigen Gangsterbossen verfolgt. Völlig überfordert überzeugen sie Rorys Therapeuten (Hong Chau), sie auf ihrer wilden Flucht durch die Stadt zu begleiten, wo sie ihre Differenzen beilegen und zusammenarbeiten müssen, um einer Festnahme – oder Schlimmerem – zu entgehen. In „The Instigators“ sind ebenfalls Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina und Toby Jones mit, außerdem Jack Harlow und Ron Perlman zu sehen.

Erfreulicherweise hat Apple TV+ passend zur Ankündigung nicht nur den englisch-sprachigen Trailern, sondern auch den deutschen Trailer veröffentlicht.

Update

Apple hat noch einen Clip zum Film veröffentlicht.

