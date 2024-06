Amazon stellt uns wieder Nachschub für ein ausuferndes Couch-Wochenende zur Verfügung. So geht nicht nur der Superhelden-Wahnsinn „The Boys“ auf Prime Video mit Staffel 4 in die nächste Runde, sondern es warten auch eine Vielzahl von erstklassigen Filmen in der neuen 99 Cent Leih-Aktion auf Prime-Mitglieder. Mit dabei sind auch einige Kinofilme aus dem Jahr 2023, darunter „The Iron Claw“, „Saw X“ und „Die Tribute von Panem – The Ballad Of Songbirds & Snakes“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Während sich heute Abend Fußball-Deutschland für das EM-Eröffnungsspiel begeistert, könnt ihr euch jetzt schon für die Stunden zwischen den Spielen mit neuen Leihfilmen eindecken. Im Rahmen der aktuellen Aktion können Prime-Mitglieder wieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Die Auswahl ist wieder sehr groß und vielseitig, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Einige Filme lassen sich sogar in UHD für nur 99 Cent leihen, wie zum Beispiel „The Bricklayer Tödliche Geheimnisse“ mit Aaron Eckhart.

Es lohnt sich, die Liste durchzuscrollen. Es gibt viele Klassiker, aber auch neuere Filme. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

The Iron Claw (Sportdrama – IMDb: 7,6)

„Die wahre Geschichte der unzertrennlichen Von Erich-Brüder, die in den frühen 1980er Jahren in der hart umkämpften Welt des professionellen Wrestlings Geschichte schreiben. Durch Tragödien und Triumphe, im Schatten ihres herrschsüchtigen Vaters und Trainers, streben die Brüder nach Unsterblichkeit auf der größten Bühne des Sports, die größer ist als das Leben.“

River – The Timeloop Hotel (Komödie – IMDb 7,0)

„Im japanischen Örtchen Kibune scheint die Zeit stillzustehen: Die Hotelangestellte Mikoto staunt nicht schlecht, als sie sich plötzlich am kleinen Fluss hinter der Herberge wiederfindet. Immer und immer wieder! Mikoto, ihre Arbeitskollegen und die Schar an Hotelgästen scheinen in einem Zeit-Loop gefangen, der sie sekundengenau nach zwei Minuten wieder an ihre Ausgangspositionen zurücksetzt.“

DogMan (Action – IMDb 6,8)

„Bei einer Verkehrskontrolle wird Doug (Caleb Landry Jones), blutverschmiert und im Abendkleid, am Steuer eines Lastwagens voller Hunde aufgegriffen und festgenommen. Beim Verhör auf der Polizeiwache berichtet er über Ereignisse, die so schockierend sind, dass sie jegliche Vorstellungskraft sprengen.“

Die Tribute von Panem – The Ballad Of Songbirds & Snakes (Action – IMDb: 6,7)

„Da die 10. jährlichen Hungerspiele näher rücken, ist Coriolanus Snow alamiert, als er als Mentor für Lucy Gray Baird aus Distrikt 12 eingesetzt wird. Aber nachdem sie die ganze Aufmerksamkeit von Panem auf sich gezogen hat, indem sie während der Erntezeremonie trotzig singt, glaubt Snow in der Lage zu sein, die Chance zu ihren Gunsten zu wenden. Ihr Überlebensrennen gegen die Zeit beginnt …“

Raus aus dem Teich (Animation/Kinder IMDb 6,7)

„Die Entenfamilie Mallard macht sich vom heimischen Teich auf den Weg in den Süden, über New York City geht’s nach Jamaika. Doch ihre gut durchdachten Pläne gehen schief, und die Mallards tauchen unversehens ein in das große, chaotische Abenteuer namens Leben. Dabei lassen sie einige Federn, finden neue Freunde und machen unvergessliche Erfahrungen.“

Reality (Drama – IMDb 6,7)

„Packender True-Crime-Thriller mit Hollywood-Star Sydney Sweeney: Die Sprachwissenschaftlerin Reality Winner soll Informationen über die russische Beeinflussung der US-Wahlen an eine Zeitung weitergegeben haben. Das FBI nimmt sie daraufhin ins Kreuzverhör und die junge Frau wird zur ersten Whistleblowerin der Trump-Ära.“

Saw X (Horror – IMDb: 6,6)

„Die Hoffnung auf eine Wunderheilung treibt John Kramer nach Mexiko, um sich einer experimentellen medizinischen Behandlung zu unterziehen. Doch stattdessen entdeckt er, dass die gesamte Operation ein Betrug ist. Mit einem neuen Ziel kehrt der Serienmörder zu seiner „Arbeit“ zurück: Er dreht den Spieß um und zieht die Betrüger auf seine ganz eigene, hinterhältige Art zur Rechenschaft …“

One for the Road (Komödie/Drama –IMDb 6,5)

„In einer Welt, in der es eher einen Grund braucht nicht zu trinken, ist Mark (Frederick Lau) der ungekrönte König. Scheinbar spielend leicht jongliert er sein Leben zwischen einem fordernden Job als Bauleiter einer Berliner Großbaustelle, ausgelassenen Geschäftsessen und ausufernden Streifzügen durch das Berliner Nachtleben. Als er eines Nachts im Rausch sein Auto umparken will, passiert es: Polizeikontrolle, Schein weg, MPU am Hals. Mark wettet mit seinem besten Freund Nadim (Burak Yiğit), dass er es schafft, solange keinen Alkohol zu trinken, bis er seinen Führerschein wiederbekommt.“

The Bricklayer – Tödliche Geheimnisse (Action – IMDb 5,1)

„Ein abtrünniger Aufständischer erpresst die CIA, indem er ausländische Journalisten ermordet und es so aussehen lässt, als sei der Geheimdienst dafür verantwortlich. Als andere Nationen beginnen, sich gegen die USA zu wenden, muss die CIA ihren besten und eigensinnigsten Mitarbeiter aus dem Ruhestand reaktivieren. Steve Vail (Aaron Eckhart) soll mit seinen tödlichen Fähigkeiten den Namen der Agency wieder reinwaschen. Zusammen mit seiner neuen Partnerin Kate (Nina Dobrev) muss er sich seiner dunklen Vergangenheit stellen und eine internationale Verschwörung aufdecken.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren