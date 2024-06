Anstoß mit einem neuen Mega-Talent. Im März ist der Anker eufy Omni S1 Pro auf Kickstarter gestartet – ab sofort ist der Bodenwisch- und Saugroboter der nächsten Generation (um passend zum Start der Fußball-EM in der Fußballer-Sprach zu bleiben) auf dem Transfermarkt erhältlich. Der Roboter ist auf der eufy Webseite und bei Amazon für 1.499,99 Euro verfügbar.

eufy Omni S1 Pro ist da

Passend zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft, könnt ihr euch nun voll und ganz auf eure Public-Viewing-Party mit spannenden Spielen konzentrieren, während der Omni S1 Pro die Hausarbeit quasi im Alleingang erledigt.

Mit dem eufy Omni S1 Pro bringt Anker am heutigen Tag einen Bodenwisch- und Saugroboter der nächsten Generation auf den Markt. Der eufy Omni S1 Pro bietet eine Reinigungskraft von 8.000 Pascal, die mühelos Staub, Schmutz und Tierhaare für ein optimales Reinigungsergebnis auf allen Bodenarten entfernt. Der Bodenwischroboter setzt auf einen Staubsauger und Selbstreinigung in Echtzeit: Seine innovative Wischfunktion nutzt die Eco-Clean Ozone-Technologie. Diese ozonisiert normales Leitungswasser, ermöglicht so eine tiefere Reinigung und effektivere Bakterienbekämpfung. Zudem verfügt der Omni S1 Pro über eine Selbstreinigungsstation, die den innovativen Rollmopp automatisch wäscht, trocknet und mit frischem Wasser versorgt. Das verhindert unangenehme Gerüche und verlängert die Lebensdauer des Gerätes.

Ausgestattet mit der 3D MatrixEye Tiefenwahrnehmung und TrueCourse Mapping, navigiert der Omni S1 Pro konkurrenzlos präzise durch das eigene Zuhause. Das innovative Mopp-Lift-System hebt den Wischer zudem automatisch an, wenn Teppiche im Weg sind. Über die eufy App lässt sich der Reinigungsprozess einfach steuern und individuelle Reinigungszonen festlegen. Damit NutzerInnen sich voll und ganz dem Auftaktmatch der Europameisterschaft und einem neuen Sommermärchen widmen können.

Preis & Verfügbarkeit

Der eufy Omni S1 Pro ist ab sofort auf der eufy Webseite und bei Amazon für 1.499,99 Euro erhältlich. Bis zum 12. Juli gibt es nicht nur ein Zubehör-Set im Wert von 195 Euro gratis dazu, mit dem Rabattcode “eufybonus” sparen Kurzentschlossene noch einmal zusätzlich 200 Euro.

eufy byAnker S1 Pro Saug/Wischroboter & Vollautomat. Station, ECO-OzonClean, 8000Pa, Rollmopp... Always Clean Mop für echte Selbstreinigung: Das branchenweit erste Dual - Wassertank - System...

Präzise Reinigung bis in jede Ecke: Mit seinem eleganten quadratischen Design navigiert der S1 Pro...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren