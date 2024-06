Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die Mystery-Serie „Sunny“ in Auftrag gegeben hat. So langsam aber sicher erreichen wir die heiße Phase. Bevor „Sunny“ am 10. Juli auf Apple TV+ startet, haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

„Sunny“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer für die mit Spannung erwartete, 10-teilige, düster-komische Mysteryserie „Sunny“ enthüllt. Die Serie stammt von der Showrunnerin und ausführenden Produzentin Katie Robbins, der ausführenden Produzentin und Regisseurin Lucy Tcherniak und der ausführenden Produzentin Rashida Jones, die auch neben Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, YOU, annie the clumsy und Jun Kunimura in den Hauptrollen zu sehen ist.

„Sunny“ feiert am Mittwoch, den 10. Juli 2024, ihre Premiere auf Apple TV+. Konkret stehen zum Start die ersten beiden Folgen bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 4. September neue Episoden.

In „Sunny“ spielt Jones Suzie, eine Amerikanerin, die in Kyoto (Japan) lebt und deren Leben völlig auf den Kopf gestellt wird, als ihr Mann und ihr Sohn bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz verschwinden. Als „Trost“ bekommt sie Sunny, einen Haushaltsroboter einer neuen Generation, der von der Elektronikfirma ihres Mannes hergestellt wird. Obwohl Suzie Sunnys Versuche, die Leere in ihrem Leben zu füllen, zunächst übel nimmt, entwickeln sie nach und nach eine unerwartete Freundschaft und decken gemeinsam die dunkle Wahrheit darüber auf, was wirklich mit Suzies Familie passiert ist. Dabei geraten sie gefährlich in eine Welt, von deren Existenz Suzie nie etwas wusste.

