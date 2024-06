Ende April hatte Apple zwei neue Beats Kopfhörer angekündigt. Während die Beats Solo 4 unmittelbar bestellt werden konnten, nähern wir uns nun dem offiziellen Verkaufsstart der Beats Solo Buds. Diese lassen sich ab kommenden Dienstag (18. Juni 2024) vorbestellen. Vorab hat Apple nun ein Unboxing-Video veröffentlicht.

Beats Solo Buds: Unboxing-Video steht bereit

Kurz vor dem offiziellen Verkaufsstart der Beats Solo Buds hat Apple ein kurzes Unboxing-Video zu den neuen In-Ear-Kopfhörern veröffentlicht. Mit diesem erinnert Apple auf den einen Seite noch einmal an den bevorstehenden Verkaufsstart und geht noch einmal auf die wichtigsten Eigenschafen der Kopfhörer ein.

Mit der Einführung der Beats Solo Buds bringt Beats das charakteristische Konzept der Solo Reihe von Portabilität, Komfort und erstklassiger Audioqualität auf den kleinsten Formfaktor aller Zeiten. Die Beats Solo Buds bieten unglaublich satten Sound, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit, einfaches Koppeln per 1-Klick für iOS und Android Nutzer und Laden via USB-C.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Darüberhinaus zeigt euch Apple, was sich alles im Lieferumfang der Beats Solo Buds befindet und wie ihr diese konkret mit einem iPhone oder Android-Smartphone koppelt.

Die komplett kabellosen In-Ear Kopfhörer Beats Solo Buds lassen sich ab Dienstag, 18. Juni 2024 um 16:00 Uhr für 89,95 Euro in den Farben Mattschwarz, Sturmgrau, Polarviolett und Transparent-Rot über die Apple Webseite und bei autorisierten Händlern bestellen. Sie werden in Deutschland ab Donnerstag, 20. Juni 2024 im Apple Online Store sowie bei Amazon, OTTO und in den Apple Stores erhältlich sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren