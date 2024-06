Apple treibt seine Bemühungen voran, die dünnsten und leichtesten Geräte in der Tech-Industrie zu entwickeln. Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, plant Apple nach der Einführung des M4 iPad Pro, auch das iPhone, das MacBook Pro und die Apple Watch deutlich dünner zu gestalten.

Apple setzt bei allen wichtigen Produktlinien auf ultradünnes Design

In der neuesten Ausgabe seines „Power On“ Newsletters erklärt Mark Gurman, dass das neue iPad Pro der „Beginn einer neuen Klasse von Apple-Geräten“ ist, deren Ziel es ist, „die dünnsten und leichtesten Produkte in ihren Kategorien“ zu sein.

Damit gibt Gurman einem Gerücht von The Information Rückenwind. In dem zugehörigen Bericht hieß es, dass die iPhone 17 Generation ein neues Modell mit einem völlig neuen Design umfassen wird, das deutlich dünner ist als die aktuellen iPhone-Designs. Bei der Gelegenheit soll Apple auch an neuen Versionen des MacBook Pro, der Apple Watch und des iPad Pro arbeiten, die dünner sind als das Design der aktuellen Generationen. Gurman führt aus:

„Mir wurde gesagt, dass Apple sich jetzt auf die Entwicklung eines deutlich dünneren Smartphones konzentriert, rechtzeitig für die iPhone 17 Linie im Jahr 2025. Das Unternehmen arbeitet auch daran, das MacBook Pro und die Apple Watch dünner zu gestalten. Der Plan sieht vor, dass das neueste iPad Pro der Beginn einer neuen Klasse von Apple-Geräten sein soll, die die dünnsten und leichtesten Produkte in ihren Kategorien in der gesamten Technologiebranche sein sollen.“

Gurman hat bereits im vergangenen Jahr über die sogenannte Apple Watch X berichtet. Das Modell soll das größte Apple Watch Upgrade seit der Original Apple Watch darstellen. Laut Gurman versucht Apple, die Watch X dünner als je zuvor zu machen. Dabei könnte auch ein neues magnetisches Befestigungssystem zum Anbringen und Austauschen von Armbändern zum Einsatz kommen.

