In den letzten Jahren hat Apple bereits verschiedene Notfall-Funktionen in das iPhone-Betriebssystem einfließen lassen. Hier denken wir unter anderem an die Unfallerkennung und „Notruf SOS via Satellit“. Mit iOS 18 und „Notruf SOS Livevideo“ erreicht die nächste Notfall-Funktionen das iPhone.

iOS 18 bietet Unterstützung für „Notruf SOS Livevideo“

iOS 18 biete iPhone-Nutzern, die sich in einer Notsituation befinden, mit „Notruf SOS Livevideo“ die Möglichkeit, Rettungskräften erweiterte Informationen zur Verfügung zu stellen.

Mit Notruf SOS Livevideo könnt ihr zusätzliche Informationen weitergeben, indem ihr Videos streamen und aufgezeichnete Medien teilt. Teilnehmende Notrufzentralen können während eines Notrufs Livevideo oder von Nutzern aufgenommene Medien über eine sichere Verbindung anfragen, wodurch Hilfe einfacher und schneller auf den Weg gebracht werden kann.

Mit Notruf SOS bieten iPhone und Apple Watch schon heute eine schnelle Möglichkeit, Rettungsdienste in einem Notfall zu kontaktieren. Mit „Notruf SOS Livevideo“ wird as Ganze erweitert, so dass ihr im Notfall Videos für eine schnellere Hilfe zur Verfügung stellen könnt.

