Nur für kurze Zeit könnt ihr euch die AirTags bei Amazon im 4er Pack für insgesamt nur 81 Euro sichern. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 20,25 Euro. Einen besseren Preis haben wir bisher für die Apple AirTags noch nicht zu Gesicht bekommen.

AirTags im 4er Pack vorübergehend nur 81 Euro

Im Laufe des heutigen Vormittags haben wir euch bereits auf die Amazon Blitzangebote und auch auf den aktuellen AirTags-Deal bei Amazon hingewiesen. Damit das Angebot zwischen den anderen Deals nicht untergeht, möchten wir euch kurz und knapp noch einmal auf das aktuelle AirTags-Angebot bei Amazon aufmerksam machen.

Mittlerweile haben wir den ein oder anderen AirTag bei uns im Einsatz. So nutzen wir die AirTags unter anderem am Schlüsselbund, am Fahrrad, in der Geldbörse und am Rücksack. Habt ihr ebenfalls Interesse an den AirTags oder möchtet ihr aktuelles Sortiment ein wenig erhöhen, so lohnt sich ein Blick zu Amazon. Bei einem Preis von unter 81 Euro für das 4er Pack kann man nicht wirklich etwas falsch machen.

Apple selbst verkauft den AirTag im 1er Pack für 39 Euro. Entscheidet ihr euch für das 4er Pack bei Apple, so werden 129 Euro im Apple Online Store fällig (Dies entspricht einem Einzelpreis von 32,25 Euro). Bei Amazon erhaltet ihr das 4er Pack vorübergehend für nur 81 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von gerade einmal 20,25 Euro. Sollte ihr Interesse haben, dann greift zu, bevor der Vorrat aufgebraucht ist.

Die AirTags sind bei Amazon auf Lager und kommen unmittelbar ausgeliefert werden.

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

