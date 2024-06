Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 1 zu iOS 17.6 und iPadOS 17.6 veröffentlicht. Bevor Apple im Herbst mit iOS 18 und iPadOS 18 große Updates für iPhone und iPad zur Verfügung stellt, gibt es mindestens noch ein größeres Update für iOS 17 und iPadOS 17.

Apple veröffentlicht Beta 1 zu iOS 17.6 und iPadOS 17.6

In der vergangenen Woche hat Apple einen ersten Ausblick auf iOS 18 und iPadOS 18 gegeben und gleichzeitig die erste Beta veröffentlicht. Bis die finale Version erscheint, wird es noch ein paar Monate dauern.

In der Zwischenzeit arbeitet Apple an iOS 17.6 und iPadOS 17.6. Vor wenigen Augenblicken hat der Hersteller die erste Beta der kommenden X.6 Updates für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Am Einfachsten kann die Beta 1 zu iOS 17.6 und iPadOS 17.6 direkt am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdates -> Beta-Updates installiert werden. Hierfür muss allerdings die Apple ID eures Entwicklerkontos mit dem Gerät verknüpft sein.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht klar, welche Neuerungen iOS 17.6 und iPadOS 17.6 mit sich bringen. Sobald uns diese Erkenntnisse vorliegen, werden wir nachberichten.

Update 19:33 Uhr

Die Beta 1 zu macOS 14.6, watchOS 10.6 und tvOS 17.6 steht auch bereit.

