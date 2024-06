Eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple im Rahmen seiner WWDC 20224 Keynote einen ersten Ausblick auf iOS 18 gegeben hat. Zahlreiche Funktionen wurde im Rahmen des Special Events thematisiert, andere wiederum wurden durch die begleitende Apple Pressemitteilung bekannt und auch die Beta 1 hart schon viele kleinere und größere Neuerungen hervorgebracht. Das eingebundene Video bringt euch einige Top-Funktionen von iOS 18 etwas näher.

Video zeigt Top-Funktionen von iOS 18

Während der WWDC Keynote präsentiert Apple regelmäßig die größten Veränderungen, die das kommende iPhone-Softwareupdate mit sich bringen wird. Die dann folgende Beta-Phase ist immer ziemlich spannend, da von Beta-Version zu Beta-Version immer weitere Anpassungen vorgenommen und neue Funktionen implementiert werden. Manchmal dauert es mehrere Woche, bis der Großteil der neuen Funktion entdeckt wurden.

Wie eingangs erwähnt, hat Apple zur WWDC eine Vorschau auf iOS 18 gegeben – ein bedeutendes Update mit mehr Anpassungsoptionen, der bisher größten Überarbeitung der Fotos App, neuen Features für Nutzer den Eingang in Mail zu verwalten, Nachrichten über Satellit und vieles mehr. Ihr könnt Apps und Widgets in jedem freien Bereich auf dem Homescreen anordnen, die Tasten am unteren Rand des Sperrbildschirms anpassen und im Kontrollzentrum schnell auf zusätzliche Steuerelemente zugreifen. Fotomediatheken werden automatisch in einer einzigen Ansicht in Fotos organisiert, und mit hilfreichen neuen Sammlungen sind Favoriten einfach griffbereit. Mail vereinfacht den Posteingang und sortiert E-Mails mit On‑Device Intelligenz nach Kategorien. iMessage bekommt völlig neue Texteffekte. Durch dieselbe bahnbrechende Technologie, wie bei den bestehenden iPhone Satelliten Features, können Nutzer in der Nachrichten App jetzt über Satellit kommunizieren, wenn keine Verbindung zum Mobilfunk oder einem WLAN verfügbar ist.

Dies ist ein erster Überblick über die kommende Neuerungen in iOS 18. Das eingebunden Video verschafft euch einen Überblick, was sich hinter den jeweiligen Top-Funktionen verbirgt.

