In den letzten Wochen zeigte sich der kommende Beats Pill Lautsprecher bereits an mehreren Stellen, nun bewegen wir uns mit großen Schritten auf die offizielle Ankündigung zu. In einem kurzen Video in den sozialen Netzwerken teasert Apple eine „Beats Pill“-Veröffentlichung für den 25. Juni 2024 an. In der kommenden Wochen wird Apple somit das „Geheimnis“ lüften.

Neuer „Beats Pill“-Lautsprecher wird am 25. Juni angekündigt

Apples Pläne sehen es vor, dass das Unternehmen aus Cupertino bzw. das Tochterunternehmen Beats am 25. Juni 2024 einen neuen Beats Pill Lautsprecher der Öffentlichkeit präsentiert. So geht es aus einem kurzen Teaser hervor, den Apple in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat.

In den Clip ist unter anderem der NBA-Star LeBron James mit einem Beats Pill Lautsprecher zu sehen. Darüberhinaus ist 6/25 zu lesen. Damit ist der 25. Juni und die Ankündigung des Lautsprechers gemeint.

Wie eingangs erwähnt, ist der neue Beats Pill Lautsprecher in den letzten Wochen immer mal wieder aufgetaucht. Unter anderem haben ihn LeBron James und Formel 1 Rennfahrer Daniel Ricciardo sowie Kim Kardashian zur Schau getragen. Aber auch in der iOS 17.5 Beta sowie in verschiedenen offiziellen Datenbanken tauchte der Lautsprecher in der jüngeren Vergangenheit auf.

Offizielle Informationen zum neuen Beats Pill liegen noch nicht vor. Apple wird weiter auf das Design der bisherigen Pull-Lautsprecher setzen und zudem auf Bluetooth 5.3, USB-C, Unterstützung für das „Wo ist?“-Netzwerk sowie eine Trageschlage setzen. Der Lautsprecher soll in den Farben Rot, Schwarz und Gold erhältlich sein.

