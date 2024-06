Apple hat bekannt gegeben, dass alle Studierenden und Mentoren der Apple Developer Academy in Technologien und Tools geschult werden, die die Vorteile von künstlicher Intelligenz (KI) nutzen. Aber auch Absolventen der Apple Developer Academy werden die Möglichkeit erhalten, an dieser Schulung teilzunehmen.

Apple Developer Academy führt Schulungen für KI für alle Studierenden und Absolventen ein

Apple Developer Academy führt einen neuen Kernlehrplan ein. Der neue Kernlehrplan wird Tausenden von Studierenden und Absolventen an 18 Developer Academies in sechs Ländern (Brasilien, Indonesien, Italien, Saudi-Arabien, Südkorea) zur Verfügung gestellt, während die Akademie weiterhin die Chancen für Entwickler, Designer und Unternehmer erhöht, die eine Karriere in der wachsenden iOS App-Ökonomie und darüber hinaus anstreben.

Apple schreibt

Ab diesem Herbst wird jeder Studierende der Apple Developer Academy von einem maßgeschneiderten Lehrplan profitieren, der ihnen beibringt, wie man maschinelle Lernmodelle auf Apple Geräten erstellt, trainiert und bereitstellt. Die Kurse werden die Grundlagen der KI-Technologien und -Frameworks umfassen; Core ML und dessen Fähigkeit, schnelle Leistung auf Apple Geräten zu liefern; sowie Anleitungen, wie man KI-Modelle von Grund auf baut und trainiert. Die Studierenden werden durch den geführten Lehrplan und projektbasierte Aufgaben, die Unterstützung von Hunderten von Mentoren und mehr als 12.000 Absolventen Akademie weltweit umfassen, lernen.

