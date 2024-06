Apple Vision Pro ist seit Februar in den USA erhältlich. Ende Juni und Mitte Juli feiert die Apple Computerbrille ihren internationalen Verkaufsstart in verschiedenen Ländern. So lässt sich Vision Pro ab dem 28. Juni in Deutschland vorbestellen, den offiziellen Verkaufsstart feiert das Headset hierzulande am 12. Juli 2024. Nun taucht das Gerücht auf, dass Apple die Entwicklung von Vision Pro 2 zugunsten eines günstigeren Modells vorübergehend gestoppt hat.

Apple soll Entwicklung von Vision Pro 2 vorübergehend gestoppt haben

The Information berichtet, dass Apple an einer günstigeren, abgespeckten Version von Apple Vision Pro arbeitet, die Ende 2025 auf den Markt kommen soll. Gleichzeitig heißt es, dass das Unternehmen die Entwicklung von Vision Pro 2 vorübergehend auf Eis gelegt hat.

Apple Vision Pro wird in Deutschland ab 3.999 Euro erhältlich sein (in den USA ab 3.499 Dollar). Bei einem solch hohen Preis ist nicht zu erwarten, dass sich der räumliche wie geschnitten Brot verkauft. Apple soll bereits im Jahr 2022 mit der Arbeit an einem günstigeren Vision-Modell mit dem Codenamen „N109“ begonnen haben. Ziel ist es, dieses Modell zu etwa demselben Preis wie ein High-End- iPhone zu verkaufen , das im Einzelhandel bis zu 1.600 US-Dollar kostet. Apple soll nach Möglichkeiten suchen, die Kosten des Modells zu senken, ohne auf zu viele Funktionen zu verzichten. Gleichzeitig möchte Apple die hochwertigen Displaykomponenten des Vision Pro auch im günstigeren Modell beibehalten. Beim Display handelt es sich um die teuersten Komponenten des Geräts.

