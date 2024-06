Apple und die Europäische Union haben sich laut der Financial Times auf eine Lösung zur Öffnung des NFC-Chips im iPhone für Drittanbieter geeinigt. Dies markiert das Ende eines langanhaltenden Streits über die Nutzung alternativer, kontaktloser Bezahlsysteme und könnte die Wettbewerbslandschaft nachhaltig verändern.

Ein langer Weg zur Einigung

Im April wurden zuletzt bedeutende Fortschritte in den Gesprächen zwischen Apple und den EU-Wettbewerbshütern erzielt. Die EU war der Ansicht, dass Apples bisherige Praxis, die NFC-Technologie exklusiv für Apple Pay zu reservieren, gegen das Wettbewerbsrecht verstieß. Drittanbieter konnten ihre eigenen Bezahlsysteme nicht nutzen. Anfang des Jahres zeigte sich Apple jedoch kooperativ und versprach Zugeständnisse, die es ermöglichen würden, den im iPhone verbauten NFC-Chip auch für andere Bezahlsysteme wie Google Pay zu verwenden.

Die Einigung sieht vor, dass Apple Entwicklern in den nächsten zehn Jahren kostenlosen Zugang zur NFC-Technologie gewährt. Dies bedeutet auch, dass Anwender künftig alternative Bezahl-Apps als Standard festlegen können, ohne auf Apple Pay oder Apples Wallet-App angewiesen zu sein. Apple arbeitet derzeit an den finalen technischen Details, die in den kommenden Wochen offiziell bekannt gegeben werden sollen.

Auswirkungen auf den Wettbewerb

Durch die Einigung konnte Apple möglichen Strafzahlungen in Höhe von knapp 40 Milliarden Euro entgehen, die im Raum standen, falls das Unternehmen den Forderungen der EU nicht nachgekommen wäre. Die Vereinbarung sorgt zudem für eine langfristige rechtliche Sicherheit und beendet die langwierigen Kartelluntersuchungen der Europäischen Union bezüglich des NFC-Chips von Apple.

Aus Sicht der EU ist die Öffnung des NFC-Chips ein wichtiger Schritt für die Förderung des Wettbewerbs im Bereich der digitalen Wallets. Drittanbieter von Bezahlsystemen erhalten nun gleichwertigen Zugang zu den NFC-Funktionen des iPhone. Für die Verbraucher soll dies mehr Freiheit und Auswahlmöglichkeiten bei der Auswahl ihrer bevorzugten Bezahlmethode bedeuten.

Apple hatte zuvor gewarnt, dass eine Öffnung des NFC-Chips auf dem iPhone negative Folgen haben kann. So sei die Einschränkung des NFC-Chips notwendig, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Der hohe Sicherheitsstandard wäre insbesondere bei der Verarbeitung sensibler Bankdaten unabdingbar. Apple gab ebenfalls an, dass die hohe Sicherheit einer der Gründe ist, warum sich Verbraucher überhaupt für Apple-Produkte entscheiden.

