Wie Apple gegenüber 9to5Mac bekannt gegeben hat, wird der Ratenkaufdienst Apple Pay Later eingestellt. Dieser war bisher ausschließlich in den USA verfügbar und soll im Laufe des Jahres durch neue Funktionen ersetzt werden, die auch international nutzbar sein werden. Bestehende Ratenzahlungen können jedoch noch abgeschlossen werden.

Apple stellt Apple Pay Later ein

Apple Pay Later ermöglichte es den Kunden, Einkäufe in bis zu vier variablen Raten zu tätigen, die innerhalb von sechs Wochen getilgt werden mussten. Diese Kurzzeitkredite wurden über die Apple Card abgewickelt, die von Goldman Sachs exklusiv an US-Kunden ausgegeben wird, während die Kredite selbst von Apples eigener Finanztochter verwaltet wurden. Das Ende dieses Dienstes folgt nur kurz nach seiner Einführung vor etwa einem Jahr.

Jetzt-kaufen-später-zahlen-Dienste werden immer populärer bei Verbrauchern weltweit. Sie bieten eine flexible Möglichkeit, Zahlungen zu verteilen, was besonders bei jüngeren und finanziell schwächeren Kunden gut ankommt. Die Einstellung von Apple Pay Later bedeutet nicht das Ende von Ratenkaufoptionen bei Apple. Neue Ratenkreditoptionen wurden bereits auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) angekündigt. Die neuen Funktionen ermöglichen es den Kunden, Einkäufe über verschiedene unterstützte Kredit- oder Debitkarten in Raten zu zahlen.

Bereits jetzt sind Partner in Großbritannien, Australien und Spanien involviert. Für Deutschland ist bislang noch kein Partner bekannt. Fest steht, dass Apple mit den neuen Optionen plant, eine breitere Palette von Kunden anzusprechen und flexiblere Zahlungsmöglichkeiten zu bieten, die sich besser an die Bedürfnisse und Anforderungen der internationalen Märkte anpassen.

