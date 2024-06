Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass ein neuer Film in Partnerschaft mit der Formel 1, bei dem Brad Pitt in der Hauptrolle zu sehen sein wird und unter der Regie von Joseph Kosinski, am 27. Juni 2025 weltweit in die Kinos kommt.

Apple TV+: Formel 1 Film mit Brad Pitt kommt am 27. Juni 2025 in die Kinos

Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass bekannt wurde, das sich Apple TV+ die Rechte an einem Formel 1 Film mit Brad Pitt gesichert hat. Seitdem ist es verhältnismäßig still geworden rund um das Projekt und zugegebenermaßen dauert es auch noch etwas, bis der Film in die Kinos kommt. Nun hat sich Apple allerdings etwas ausführlicher zu dem Original-Film geäußert.

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der mit Spannung erwartete Formel 1 Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle aus der Feder von Regisseur Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment und Dawn Apollo Films des siebenfachen F1-Weltmeisters Lewis Hamilton am 25. Juni 2025 in die weltweiten Kinos kommt. Der neue Film wurde in Zusammenarbeit mit der Formel 1 gedreht und taucht in die aufregende und filmreife Welt der F1 ein, da die Dreharbeiten während der Rennen stattfinden.

In dem Film sind Brad Pitt als ehemaligem Fahrer zu sehen, der in die Formel 1 zurückkehrt, und Damson Idris als seinem Teamkollegen bei APXGP, einem fiktiven Team. Der Film wurde an echten Grand Prix-Wochenenden gedreht, als das Team gegen die Titanen des Sports antrat. Zur Starbesetzung gehören auch der Oscar-Nominierte Kerry Condon, Oscar-Preisträger Javier Bardem, Emmy-Preisträger und Golden Globe-Nominierter Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia und Samson Kayo.

Kosinski („Top Gun: Maverick“) führt Regie und produziert den Film zusammen mit Jerry Bruckheimer und Chad Oman von Jerry Bruckheimer Films; Pitt, Dede Gardner und Jeremy Kleiner für Plan B Entertainment; und Hamilton unter seinem Banner Dawn Apollo Films. Der Film wird in Zusammenarbeit mit der Formel 1 und der F1- Community gedreht, darunter die 10 F1- Teams und ihre Fahrer, die FIA und Rennveranstalter. Der Oscar-Nominierte Ehren Kruger („Top Gun: Maverick“) schreibt das Drehbuch. Copper-CEO Penni Thow fungiert als ausführender Produzent.

