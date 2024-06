In den letzten Monaten haben wir euch regelmäßig über die verschiedenen Nothing-Produkte auf dem Laufenden gehalten. So brachte das in London ansässige Unternehmen im März das Nothing Phone (2a) auf den Markt. Nun meldet sich CMF – und somit eine Untermarke von Nothing – mit einer Ankündigung zu Wort.

CMF by Nothing kündigt CMF Phone 1, Buds Pro 2 und Watch Pro 2 für Juil an

Nothing hat das Datum der offiziellen Enthüllung des CMF Phone 1 bekannt gegeben. Beim CMF Phone 1 handelt es sich um das erste Smartphone der im September 2023 vorgestellten Untermarke des Unternehmens..

Darüberhinaus wird CMF by Nothing mit Watch Pro 2 und Buds Pro 2 die zweite Produktgeneration vorstellen. Ein paar Tage müssen wir uns allerdings noch bis zur Ankündigung gedulden. Alle Neuigkeiten gibt es beim Nothing Community Update am Montag, den 8. Juli um 11:00 Uhr.

