Im vergangenen Monat ist Apple dazu übergegangen, erste Geräte mit dem M4-Chip auszustatten. Konkret machte das neue iPad Pro den Anfang. Im Laufe dieses Jahres werden mit den M4-Macs weitere Geräte folgen. Unter anderem steht ein neues MacBook Pro mit M4-Chip auf der Agenda. Dieses Modell soll Ende dieses Jahres angekündigt werden.

MacBook Pro mit M4-Chip soll Ende 2024 erscheinen

Glaubt man den Informationen des gut vernetzten Display-Analysten Ross Young, so wird Apple im vierten Quartal 2024 das MacBook Pro mit dem M4-Chip aktualisieren. In einem Beitrag an Abonnenten seines Kanals auf X (via Macrumors) gab Young zu verstehen, dass die Auslieferung der Panels für die neuen 14 Zoll- und 16 Zoll-MacBook-Pro-Modelle im dritten Quartal 2024 beginnen soll. Dies wiederum impliziert eine Markteinführung für Ende des Jahres,

Wie eingangs erwähnt, startet Apple mit der Einführung des M4-Chips im vergangenen Monat mit dem iPad Pro. Mark Gurman von Bloomberg ist der Auffassung, dass Apple dieses Jahr nicht nur dem MacBook Pro die M4-Chipfamilie spendiert, sondern auch dem Mac mini.

Das Einsteigermodell des 14 Zoll MacBook Pro soll den M4-Chip erhalten. Darüberhinaus werden die weiteren 14 Zoll und 16 Zoll Modelle den M4 Pro und M4 Max erhalten. Gerüchten zufolge kommt beim Mac mini der M4 und M4 Pro zum Einsatz. MacBook Air, Mac Studio und Mac Pro sollen in diesem Jahr kein M4-Upgrade erhalten. Auch beim iMac ist die weitere Vorgehensweise noch unklar.

Neben der M4-Chipfamilie erwarten wir keine größeren Änderungen beim kommenden MacBook Pro. Es dürfte sich vorwiegend um ein Leistungsupgrade mit weiteren kleineren Anpassungen handeln.

