Es gibt frische Informationen von der Deutschen Telekom über den Ausbau ihres Mobilfunknetzes. So informiert das Bonner Unternehmen unter anderem darüber, d ass mittlerweile rund 11.900 5G-Antennen auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken.

Telekom informiert über 5G-Versorgung

In regelmäßigen Abständen gibt die Telekom eine Wasserstandsmeldung zum Ausbau ihres Mobilfunknetzes ab. So informiert das Unternehmen darüber, dass in den vergangenen vier Wochen die Mobilfunkversorgung an 651 Standorten ausgebaut wurde. 87 Standorte wurden dafür neu gebaut und funken jetzt, je nach individuellem Versorgungsziel, mit 4G und 5G-Frequenzen. An 564 bestehenden Standorten wurde die Mobilfunk-Kapazität erhöht, um das Netz der Telekom noch besser zu machen. An 69 dieser Standorte wurde erstmals 5G in Betrieb genommen. Auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt rund 11.900 5G-Antennen in über 900 Städten und Gemeinden – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

„Wir erhöhen beim Mobilfunk-Ausbau weiter das Tempo“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Mehr als 96 Prozent der Bevölkerung können bereits 5G von der Telekom nutzen, bis Ende 2025 werden wir 99 Prozent der Bevölkerung erreichen. Wir versorgen Deutschland mit einem flächendeckenden und zukunftsfähigen Netz und machen das Land fit für die digitale Zukunft.“

Bereits heute können mehr als 96 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei 99 Prozent.

