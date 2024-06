Einen ersten Ausblick auf watchOS 11 hat Apple in der vergangenen Woche im Rahmen der WWDC 2024 Keynote gegeben. Während die größten Neuerungen direkt von Apple kommuniziert wurden, tauchen nach und nach weitere Verbesserungen auf. Unter anderem können Apple Watch Besitzer unter watchOS 11 erstmals den Klingelton auf ihrer Smartwatch ändern.

watchOS 11: erstmals lässt sich der Klingelton auf der Apple Watch ändern

watchOS 11 hat verschiedene Neuerungen im Gepäck. In erster Linie liefert wertvolle Einblicke in Gesundheit und Fitness und ermöglicht noch mehr Personalisierung und Konnektivität. Das Update auf watchOS 11 enthält jedoch auch weitere neue Funktionen, die Apple vergangene Woche während der WWDC 2024 nicht thematisiert hat, so zum Beispiel die Möglichkeit, den Standardklingelton auf der Apple Watch zu ändern.

Seit der Original Apple Watch könnt ihr mit der Apple Smartwatch telefonieren. Bis dato waren Nutzer jedoch auf den Standard-Klingelton angewiesen. Dieser änderte sich zwar mit der Apple Watch 3, allerdings gibt es nach wie vor keine Option diesen zu ändern.

Dies ändert sich nun mit watchOS 11. Aus der Beta 1 zu watchOS 11 gehen acht verschiedene Klingeltöne hervor, aus denen ihr wählen könnt, darunter

Pebbles (Handy-Klingelton)

Fokus

Jingle (Originalklingelton)

Nachtfalke

Übertragen

Drehen

Aufziehen

Wunder

Die Einstellung gilt für alle Anrufe. Ihr könnt einzelnen Kontakten keine individuellen Klingeltöne zuweisen.

Zusätzlich zum Klingelton könnt ihr auch den Benachrichtigungston für Textnachrichten, E-Mails, Kalenderbenachrichtigungen, Erinnerungen und normale Benachrichtigungen ändern. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Mitschwingen

Brillant

Jubeln

Flattern

Globus

Moment

Scoop

Zeitnehmer

Basteln

