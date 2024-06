Mit der Veröffentlichung von watchOS 11 hat Apple das Siri Watch Face in den Ruhestand geschickt. Dies geht einher mit der Einführung eines intelligenteren Smart Stack Systems, das mit einer Portion KI erweitert wird, um relevante Informationen im richtigen Moment zu präsentieren.

watchOS 11 entfernt Siri Watch Face

Es ist das erste Mal, dass Apple ein Watch Face entfernt, im Gegensatz zu all den anderen, die hinzugekommen sind. Das Siri Watch Face wurde vor sechs Jahren mit watchOS 4 eingeführt und sollte den Durchbruch schaffen. Trotz des anfänglichen Versprechens hatte es jedoch Schwierigkeiten, seine Relevanz zu behalten.

Hier zur Erinnerung, Apples Beschreibung des Siri Watch Face:

„Auf diesem Zifferblatt werden terminbezogene und nützliche Informationen angezeigt. Das kann zum Beispiel dein nächster Termin, die Verkehrslage für deinen Heimweg oder der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs sein. Durch Tippen kannst du noch mehr Informationen anzeigen. Drehe die Digital Crown, um durch deinen Tag zu scrollen. Drücke die Digital Crown, um zum Zifferblatt zurückzukehren.“

Erinnert euch diese Beschreibung an etwas? Genau: Letztes Jahr hat Apple den Smart Stack (Smart-Stapel) für die Apple Watch eingeführt. Auf fast jedem Watch Face könnt ihr die Digital Crown drehen, um nach unten zu blättern und eine Liste von Informationen in Form von Widgets anzuzeigen. Der Smart Stack zeigt Elemente wie euren nächsten Termin, das Wetter und mehr. Mit anderen Worten: Der Smart Stack tut im Grunde das, was das Siri Watch Face tut. Und wie ihr sicher schon vermutet habt, gehört das Siri Watch Face zu den wenigen Kandidaten, die nicht mit dem Smart Stack funktionieren.

Jetzt, mit watchOS 11, hat Apple uns einen intelligenteren Smart Stack versprochen und verabschiedet sich bei der Gelegenheit vom Siri Watch Face. Die Widgets werden basierend auf der Zeit, dem Standort und anderen Aspekten angezeigt, angetrieben von Apple Intelligence. So kann das Shazam-Widget beispielsweise angezeigt werden, wenn die Apple Watch Musik in der Nähe wahrnimmt.

