Über drei Jahre ist es mittlerweile her, dass bekannt wurde, dass Apple TV+ die Miniserie „Lady in the Lake“ mit Oscar-Preisträgerin Natalie Portman und der Emmy-Nominierten Moses Ingram in Auftrag gegeben hat. Nun liegt der offizielle Trailer

„Lady in the Lake“: offizeller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zu „Lady in the Lake“ enthüllt, der kommenden siebenteiligen Miniserie mit Oscar- und Golden Globe-Preisträgerin Natalie Portman, die auch als ausführende Produzentin fungiert, und dem Emmy-Nominierten Moses Ingram. Die Serie wurde von Alma Har’el kreiert und inszeniert. „Lady in the Lake“ startet am 19. Juli 2024 mit den ersten beiden Folgen. Anschließend folgen immer freitags bis zum 23. August 2024 neue Episoden.

Als am Thanksgiving 1966 das Verschwinden eines jungen Mädchens Baltimore erschüttert, geraten die Leben zweier Frauen auf tödlichen Kollisionskurs. Maddie Schwartz (Portman) ist eine jüdische Hausfrau, die ihre geheime Vergangenheit hinter sich lassen und sich als investigative Journalistin neu erfinden möchte, und Cleo Johnson (Ingram) eine Mutter, die sich durch die politische Unterwelt der Schwarzen in Baltimore bewegt und gleichzeitig darum kämpft, ihre Familie zu ernähren. Ihre unterschiedlichen Leben scheinen zunächst parallel zu verlaufen, doch als Maddie sich auf Cleos rätselhaften Tod fixiert, öffnet sich ein Abgrund, der alle um sie herum in Gefahr bringt.

„Lady in the Lake“ von der visionären Regisseurin Alma Har’el ist ein fieberhafter Noir-Thriller und eine unerwartete Geschichte über den Preis, den Frauen für ihre Träume zahlen. Neben Natalie Portman und Moses Ingram sind in der Serie Y’lan Noel, Brett Gelman, Byron Bowers, Noah Jupe, Josiah Cross, Mikey Madison und Pruitt Taylor Vince zu sehen.

