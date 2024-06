Die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margrethe Vestager, äußerte sich kürzlich zu den laufenden Untersuchungen gegen Apple. In einem Interview mit CNBC betonte sie die Schwere der Vorwürfe und sprach von einer „Reihe“ von „sehr ernsten“ Problemen bei der Einhaltung des Digital Markets Act in Europa.

EU will Regeln bald durchsetzen

Nachdem Apple umfangreiche Anpassungen an seinem App Store Ökosystem vorgenommen hat, um den neuen Digital Markets Act (DMA) in Europa zu entsprechen, sind die Wettbewerbshüter offensichtlich noch nicht zufrieden mit der Umsetzung.

Vestager erklärte, dass Apple unter Verdacht steht, die Regeln des DMA zu umgehen. Obwohl das Unternehmen nun alternative App-Marktplätze für iPhones erlaubt, würde es immer noch erhebliche Hürden geben. So müssen Apps auf externen Marktplätzen weiterhin von Apple genehmigt werden, was laut Apple vor allem der Sicherheit des Kunden dient. Die EU-Kommission führt jedoch aus, dass durch Apples Vorgehen der Prozess verkompliziert wird und neue Marktplätze benachteiligt werden. Das hat zur Folge, dass der Installationsprozess weniger intuitiv als beim App Store sei.

Vestager betonte, dass die Durchsetzung der DMA-Regeln mit hoher Priorität behandelt wird. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen bald präsentiert werden, und bei Verstößen drohen Apple hohe Bußgelder. Es wird spekuliert, dass diese bis zu zehn Prozent des jährlichen Umsatzes betragen könnten, was rund 100 Millionen Euro pro Tag entspricht. Frühere Berichte sprachen von fünf Prozent des jährlichen Umsatzes, also 50 Millionen Euro pro Tag.

Apple erklärte zuvor, dass die Änderungen in erster Linie mit Betracht auf die Nutzerperspektive und nicht aus der Perspektive der Entwickler vorgenommen werden. Insbesondere versucht Apple die Sicherheit seines Betriebssystems aufrecht zu halten, was gemessen an der Öffnung des Ökosystems keine einfache Aufgabe ist und für die Entwickler mitunter mit Einschränkungen verbunden ist.

Letzte Woche berichtete die Financial Times bereits, dass die Europäische Kommission Apple ins Visier nimmt. In dem Bericht wurde angedeutet, dass die EU-Kommission der Ansicht ist, dass Apple seiner Verpflichtung nicht nachkommt, allen Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Nutzer ohne Gebühren aus dem App Store zu leiten.

