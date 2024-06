Vom heutigen 19. Juni bis zum 21. Juni findet die Intersolar in München statt. Dies nehmen zahlreiche Hersteller zum Anlass, um ihre Neuheiten zu präsentieren. Nachdem wir euch kürzlich das mobile Balkonkraftwerk Navi 2000 von Jackery präsentiert haben (hier im Jackery Online Store), hat der Hersteller nun eine Kooperation mit Shelly bekannt gegeben.

Intersolar 2024: Jackery Smart Plug Pro powered by Shelly für mobiles Balkonkraftwerk Navi 2000

Anker hatte bereits wenige Wochen vor der Intersolar mit der Solarbank 2 seine Neuheiten präsentiert (hier unser Test), auf die tagesaktuellen Neuerungen von EcoFlow und Zendure sind wir im Laufe des heutigen Vormittags bereits eingegangen und auch von Jackery gibt es Neuheiten.

Der Anbieter von tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich hat heute eine Kooperation mit Shelly bekannt gegeben, um den Funktionsumfang des Balkonkraftwerkspeichers mit integriertem Wechselrichter zu erweitern. Shelly ist auf die Überwachung und Analyse des Energieverbrauchs von Haus- und Gebäudeautomationssystemen spezialisiert. Zum Start der Kooperation präsentiert Jackery auf der Intersolar 2024 nun den Jackery Smart Plug Pro powered by Shelly, um das smarte Energiemanagement im Haushalt weiter zu optimieren.

In Kombination mit Jackerys mobilem Heimspeicher Navi 2000 und der zugehörigen App bietet der Smart Plug Pro für angeschlossene Geräte eine Energieüberwachung in Echtzeit, eine smarte Stromzuweisung sowie die Fernsteuerung der Geräte. Doch dies ist nur der Anfang: Weitere Produkte sind bereits in Planung, sodass Jackerys Balkonkraftwerk zukünftig beispielsweise auch den smarten Stromzähler Shelly Pro 3EM unterstützen wird.

Jackery schreibt

Das All-in-One-Balkonkraftwerk Jackery Navi 2000 nimmt Sonnenenergie mit einer Solareingangsleistung von bis zu 1600 Watt auf, während es gesetzeskonform max. 800 Watt ins Netz abgibt. Die Energiemenge, die dem Haushalt zugeführt wird, basiert dabei auf individuellen Prognosen und Einstellungen in der Jackery-Home-App. Mit dem neuen WLAN- und Bluetooth-fähigen Smart Plug Pro können PV-Nutzerinnen und -Nutzer diese Steuerung noch optimieren und die Ausgangsleistung dynamisch anpassen. Denn der Stecker überwacht den Status und die Verläufe des Energieverbrauchs angeschlossener Geräte im Haus. Darüber hinaus liefert das Navi 2000 den Energiestatus in Echtzeit und passt die Energieversorgung so dynamisch an die jeweilige Hauslast an. So kann das smarte System den Eigenverbrauch des PV-Stroms erhöhen und die Nutzung von Energie aus dem öffentlichen Netz bestmöglich reduzieren. Dies senkt die Stromkosten, während das PV-System noch effizienter arbeitet.

Der neue Jackery Smart Plug Pro ist ab sofort zum Preis von 29 Euro im Jackery Onlineshop erhätlich.

