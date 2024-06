Auf der WWDC 2024 Keynote hat Apple einige spannende Updates vorgestellt, darunter auch iOS 18 für das iPhone. Etwas untergegangen in der langen Liste an Neuerungen für iOS 18 ist eine Funktion, die insbesondere Android-Umsteiger bisher vermisst haben. So hat Apple sich nun doch dazu entschieden, eine T9-Wahlfunktion in die Telefon-App zu integrieren.

T9-Wahlfunktion für das iPhone

T9 („text on 9 keys”) hatte seinen Höhepunkt in den späten 90er Jahren, ist jedoch auch heute noch unter Android-Nutzern als Wahlfunktion beliebt. Bei der T9-Wahlfunktion handelt es sich um eine Abkürzung für das Wählen von Telefonnummern aus dem Adressbuch durch Eingabe von Buchstaben auf dem Tastenfeld.

Die Zifferntasten (2–9) sind mit mehreren Buchstaben verknüpft. Die „2“ entspricht zum Beispiel dem „ABC“ und die „3“ dem „DEF“. Um den Buchstaben „A“ einzugeben, drückt der Nutzer die Taste „2“ einmal. „B“ erfordert das zweimalige, „C“ das dreimalige Drücken der Taste.

Wie MacRumors erklärt, sagt das T9-System von iOS 18 das gewünschte Wort voraus, indem es alle möglichen Buchstabenkombinationen berücksichtigt. Das kann die Sache etwas beschleunigen. So müsst ihr für „Ben“, wenn er sich in euren Kontakten befindet, nur einmalig 2-3-6 tippen. Die beste Übereinstimmung wird oberhalb des Tastenfelds angezeigt. Durch Tippen auf den Namen wird der Anruf eingeleitet. Wenn es mehrere Übereinstimmungen gibt, wird durch Antippen von „X mehr …“ unter der ersten Übereinstimmung eine Liste angezeigt.

iOS 18 bietet auch Verbesserungen beim Wählen von neuen Nummern. Bei der Eingabe einer neuen Nummer können Nutzer nun über eine Schaltfläche in der oberen linken Ecke zwischen „Neuen Kontakt erstellen“ und „Zu bestehendem Kontakt hinzufügen“ wählen, was die Verwaltung von Kontakten im Vergleich zur einzigen Option „Nummer hinzufügen“ von iOS 17 intuitiver gestaltet.

Derzeit befindet sich iOS 18 in der Beta-Phase für Mitglieder des Apple Developer Program, eine öffentliche Beta-Phase soll im Juli folgen. Die Veröffentlichung des Updates für alle Nutzer ist für September geplant.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren