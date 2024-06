Mit großem Wirbel hatte Microsoft seine neuen Copilot+ PCs vorgestellt. Mit im Marketing-Gepäck war die Kampfansage gegen Apples M3, der angeblich nicht mit dem im Surface Pro verbauten Qualcomm Snapdragon X Elite-Chip mithalten kann. Auch Qualcomm wusste seinen neuen ARM-Prozessor ins Rampenlicht zu stellen und warb mit beeindruckenden Leistungsmerkmalen. Neue Tests der Geräte mit Snapdragon X Elite-Chips lassen jedoch Zweifel an der beworbenen Überlegenheit aufkommen.

Snapdragon X Elite vs. Apple M3

Zwar müssen die Experten noch weitere Tests durchführen, aber die ersten Benchmarks und Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild für den Snapdragon X Elite Chip im Wettbewerb mit Apples M3. Während die 12-Core-CPU-Chips von Qualcomm bei Multi-Core-Aufgaben bessere Ergebnisse erzielen als der 8-Core-CPU-Chip der M3-Serie im MacBook Air, bleibt der M3 bei Single-Core-Aufgaben ungeschlagen. Das bedeutet, dass das MacBook Air bei vielen Aufgaben immer noch schneller ist.

Die Ergebnisse variieren natürlich je nachdem, welchen Test man betrachtet. Bei den Geekbench-Ergebnissen liegt der Snapdragon X Elite im neuen Microsoft Surface Pro bei etwa 2.800 Punkten beim Single-Core- und 14.300 Punkten beim Multi-Core-Test. Der M3 im MacBook Air erzielt im Single-Core-Test weit über 3.000 Punkte. Sein Multi-Core-Wert liegt im Durchschnitt bei 12.000 Punkten, also etwa 20 % unter dem des Microsoft Surface Pro.

Die Tests zeigen auch, dass der Snapdragon X Elite bei der Ausführung von Cinebench etwa 14 W verbraucht, verglichen mit 10 W beim M3. Dieser Effizienzunterschied ist für Benutzer, die Wert auf Akkulaufzeit und Energieverbrauch legen, definitiv von Bedeutung.

Nun erhalten wir wie bereits erwähnt ein gemischtes Bild, wenn wir den X Elite mit den M3 vergleichen. Was die Anzahl der Kerne angeht, liegt der neue Snapdragon-Chip jedoch in gewisser Weise näher am Apple M3 Pro Chip, der im 14 und 16 Zoll MacBook Pro zu finden ist. Vergleicht man den X Elite mit dem M3 Pro, können wir davon ausgehen, dass die Apple-Chiparchitektur auch bei Multi-Core-Benchmarks gleich gute oder eher höhere Ergebnisse erzielt.

Wie 9to5Mac anmerkt, dürfen wir auch nicht vergessen, dass Apple mit dem neuen iPad Pro bereits den Übergang zum M4 eingeleitet hat. Wir erwarten, dass M4-Mac-Laptops noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die Leistung des neuen iPad Pro hat uns bereits einen Vorgeschmack darauf gegeben, was zu erwarten ist: So schlägt das M4 iPad Pro den Snapdragon X Elite bei Geekbench sowohl im Single-Core- als auch im Multi-Core-Test, und das bei einem lüfterlosen Tablet-Formfaktor.

