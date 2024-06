Mit iOS 17 und Wegbegleitung hat Apple im vergangenen Jahr eine neue Funktion in der Nachrichten-App implementiert, die euch die Möglichkeit bietet, jemanden mitzuteilen, dass ihr gut an eurem Ziel angekommen seid. Mit watchOS 11 schafft die Funktion auch den Sprung auf die Apple Watch, dort allerdings nicht nur in die Nachrichten-App.

watchOS 11 unterstützt Wegbegleitung bei Outdoor-Workouts

Wegbegleitung erreicht mit watchOS 11 auch die Apple Watch. Dort findet ihr die Funktion allerdings nicht nur in der Nachrichten-App, sondern auch in der Workout-App. Mit der Wegbegleitung können Apple Watch Benutzer jetzt auch Freunde und Bekannte wissen lassen, dass sie ihr Training erfolgreich abgeschlossen haben.

Genau wie auf dem iPhone können Apple Watch Nutzer unter watchOS 11 die Wegbereitung über die Nachrichten-App starten. Das Ganze funktioniert auch über die Workout-App. Wenn ihr ein Training startet, wird durch Wischen nach rechts eine neue Check-In-Option angezeigt (dort wo ich ein Training auch pausieren und beendet könnt). Wenn ihr also nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause geht oder frühmorgens eine Laufrunde dreht, könnt ihr jemandem mitteilen, dass ihr losgegangen bzw. losgelaufen seid. Wegbegleitung benachrichtigt euren „Adressaten“, wenn ihr nach Hause zurückkehrt seid. Sollte euch unterwegs etwas Unerwartetes passieren oder sollte ihr euch aus welchen Gründen auch immer verspäten, so erfolgt per Wegbegleitung eine Meldung und euer Standort wird – falls verfügbar – mitgeteilt. Batteriestand, das Mobilfunksignal und weitere Daten werden ebenfalls übermittelt.

Unter „Einstellungen“ -> „Training“ könnt ihr eine Wegbegleitung-Erinnerung aktivieren, so dass ihr jedes Mal beim Start eines Trainings erinnert werdet, eine Wegbegleitung zu starten.

