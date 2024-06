Zendure – ein EnergyTech Unternehmen – nimmt die diesjährige Intersolar 2024 in München zum Anlass, um mit SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace zwei neue Produkte anzukündigen. SolarFlow Hyper ist das weltweit erste Balkonkraftwerk mit Multi-Sets-Koordination und bidirektionalem AC-gekoppeltem Speicher, während SolarFlow Ace eine vielseitige Erweiterung von SolarFlow für die On- und Off-Grid-Nutzung darstellt.

SolarFlow Hyper

Zendure hat vor wenigen Augenblicken mit SolarFlow Hyper das weltweit erste Plug&Play-Balkonkraftwerk mit Multi-Sets-Koordination und einem bidirektionalen, AC-gekoppeltem Speicher angekündigt

Vereinfacht ausgedrückt, handelt es sich bei Hyper 2000 um eine vielseitige Energiespeicherlösung mit einem integrierten Hub (Smart Control Unit) sowie einem Mikrowechselrichter. Dabei wird Hyper 2000 mit einem Zendure Speicher (AB1000 oder AB2000) gekoppelt. Dank fortschrittlicher Technologien für die Energiespeicherung harmoniert SolarFlow Hyper sowohl mit Balkonsolaranlagen als auch PV-Dach-Anlagen. Ihr könnt die Solarpanele eures Balkonkraftwerks direkt anschließen, gleichzeitig lässt sich die Speichereinheit auch über die Steckdose laden. So könnt ihr überschüssigen Strom eurer Dach-PV speichern. Alternativ könnt ihr auch Strom tagsüber einspeichern, falls dieser zu einem bestimmten Zeitpunkt günstig über euren Stromanbieter eingekauft werden kann, um diesen dann zu einem späteren Zeitpunkt verbrauchen.

Dabei können auch mehrere SolarFlow Hyper Systeme verwendet werden. Das Zauberwort lautet dann ZenLink. ZenLink ist eine lokale Kommunikationstechnologie von Hyper 2000, die es mehreren SolarFlow Hyper erlaubt, sich innerhalb des Stromnetzes eines Hauses unabhängig von Internetverbindungen autonom zu verbinden und zu kommunizieren. Zusammen mit der AC-gekoppelten Speicherlösung, ist dank ZenLink eine mühelose Synchronisierung mehrerer Hyper auf der gleichen Phase möglich, wobei die Gesamtleistung auf 1.800 W begrenzt ist. Zendure setzt auf zwei MPTTs und vier MC4-Anschluss-Paare. Zudem lassen sich mehrere Balkonkraftwerke über unterschiedliche Phasen betreiben. Dabei kooperiert Zendure mit Shelly und setzt beim Strommanegement auf den Shelly Pro 3EM.

In den letzten Tagen hatten wir bereits die kurze Möglichkeit, uns SolarFlow Hyper etwas näher anzugucken. Das System hinterlässt einen richtig guten Eindruck. Sowohl Hyper 2000 als auch die AB2000 Akkus sind sehr gut verarbeitet und wirken robust. Die Installation (die Hardware muss lediglich aufeinander gestapelt und die Solarpanele müssen nur verbunden werden) war kinderleicht. De Einrichtung über die App (Beta-Version der Zendure-App) verlief grundsätzlich reibungslos. Lediglich beim erstmaligen Koppeln fand die App das Bluetooth-Signal nicht im ersten Ansatz.

Die Konfigurationsmöglichkeiten über die App sind vielfältig und ermöglichen allerhand Optionen. Ihr könnt unter anderem definieren, wie euer Strom genutzt werden soll. Soll dieser im Haus oder der Wohnung genutzt werden? Soll dieser im Akku gespeichert werden. Soll dieser in das Stromnetz eingespeist werden. Natürlich könnt ihr auch Grenzen festlegen wieviel Watt ins Haus geleitet werden sollen, ob der Akku über die Steckdose geladen werden soll etc. pp. In den kommenden Wochen werden wir uns noch einmal intensiver mit Hyper 2000 in Kombination mit AB2000 auseinandersetzen, um uns ein finales Urteil zu bilden.

-> Hier geht es direkt zu SolarFlow Hyper

SolarFlow Ace

SolarFlow Ace ist eine Erweiterung der SolarFlow-Produktlinie, die SolarFlow sowohl für netzgebundene als auch für netzunabhängige Szenarien einsetzbar macht. SolarFlow Ace wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine zuverlässige Backup- und Notstromversorgung bei Outdoor-Aktivitäten und unvorhergesehenen Notfällen zu erfüllen, und lässt sich problemlos mit Zendures Batterien AB1000/2000 zusammenschließen.

Kurzum: SolarFloc Ace dient als Insellösung, so dass ihr Strom über die integrierten Steckdosen und USB-Anschlüsse bei einem Stromausfall entnehmen könnt. Je nachdem welche und wieviele Zendure Batterien ihr mit SolarFlow Ace verwendet, können bis zu 1.500W Ausgangsleistung genutzt werden.

-> Hier geht es direkt zu SolarFlow Ace

Kompatibilität mit Shelly

Zendure und Shelly haben eine Partnerschaft geschlossen, aus der das innovative Ökosystem ZEN+ Home EnergyHub hervorgegangen ist. Im Rahmen dessen sind alle Produkte von Zendure, einschließlich der neuen SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace, mit den intelligenten Geräten von Shelly, wie dem Shelly Pro 3EM, nahtlos kompatibel. Nutzer:innen erhalten so die Möglichkeit, ein smartes Energiemanagement zuhause zu gestalten, ihre Energiekosten noch besser zu kontrollieren und Energiekosten zu reduzieren.

Preise und Verfügbarkeit

Hyper 2000 und Ace 1500 sind ab sofort zu Preisen von 671 Euro und 419 Euro über den Zendure Online Store erhältlich. Zur Produkteinführung hat der Hersteller verschiedene Bundles mit den AB1000 und AB2000 Batterien sowie Solarpanelen geschnürt, so dass ihr bis zu 787 Euro sparen könnt.

-> Hier geht es direkt zu SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace

