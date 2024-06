Wie sich bereits abgezeichnet hat, bietet Apple ab sofort mit seiner „2024 Back to School“-Aktion kostenlose Geschenkkarten beim Kauf bestimmter Macs und iPads an. Die Aktion ist bisher nur für Studenten in den USA, Kanada und Indien verfügbar, wird jedoch hoffentlich auch bald in anderen Ländern verfügbar sein.

Geschenkkarte beim Kauf eines iPad oder Macs

Studenten, Lehrkräfte und andere berechtigte Kunden können beim Kauf eines neuen MacBook Air, MacBook Pro oder iMac eine Geschenkkarte im Wert von 150 US-Dollar erhalten. Beim Kauf eines M4 iPad Pro, M2 iPad Air oder Mac mini gibt es einen Geschenkgutschein im Wert von 100 US-Dollar. Diese Karten können für Apple Produkte, Zubehör, App Store Apps und Abonnements wie Apple Music und iCloud+ verwendet werden. Zusätzlich sind AppleCare+ Angebote mit einem Rabatt von 20 % für Studenten erhältlich.

Teilnahmeberechtigt sind Studenten, Dozenten und Mitarbeiter von Universitäten, Eltern, die für Studenten einkaufen, und Mitarbeiter von K-12 Einrichtungen. Das Angebot gilt bis zum 30. September und ist online sowie im lokalen Apple Store erhältlich.

Berechtigte Produkte:

iMac: 150 US-Dollar Geschenkkarte

MacBook Air: 150 US-Dollar Geschenkkarte

MacBook Pro: 150 US-Dollar Geschenkkarte

Mac mini: 100 US-Dollar Geschenkkarte

iPad Pro (11 /13 Zoll, M4 Chip): 100 US-Dollar Geschenkkarte

iPad Air (11 / 13 Zoll, M2 Chip): 100 US-Dollar Geschenkkarte

Die kostenlose Geschenkkartenaktion gilt zusätzlich zu den üblichen Apple-Rabatten für Bildungseinrichtungen von etwa 5 bis 10 % auf die meisten Macs und iPads. Die Aktion wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen auch in Europa und anderen Regionen eingeführt.

