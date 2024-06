Apple hat eine neue Webseite ins Leben gerufen, die darauf ausgerichtet ist, Interessierten bei der Auswahl des richtigen Macs unter die Arme zu greifen. Das Unternehmen aus Cupertino lässt euch ein paar spezifische Fragen beantworten und empfiehlt den für euch optimalen Mac.

Neue „Help me choose“-Webseite startet

Mit „Help me choose“ hat Apple in den USA eine neue Webseite veröffentlicht, die früher oder später auch den Sprung über den großen Teich zu uns nach Deutschland finden dürfte. Unterm Strich soll euch die Webseite als Orientierungshilfe dienen, welcher Mac das für euch ideale Modell ist.

Apple serviert euch zunächst ein paar Fragen, die ihr beantworten müsst. Zu den Fragen gehören, wofür der Mac verwendet wird und welche Dinge ihr im täglichen Gebrauch mit dem Mac erledigt. Darüberhinaus werde ihr nach euren kreativen Interessen befragt. Sind diese Fragen beantwortet, fragt Apple, ob der Mac ausschließlich stationär betrieben wird oder Bor ihr diesen Zuhause und unterwegs in der Schule, auf Reisen oder wo auch immer verwenden. Zum guten Schluss werden ihr nach dem vorhanden Budget befragt.

Apples Algorithmus berücksichtigt alle eure Antworten und präsentiert euch die passende Konfiguration. Zudem schlägt Apple nützliche Upgrades für Arbeitsspeicher und Speicher vor und präsentiert auch Optionen, falls ihr beim Budget etwas flexibler seid.

