Zu den Hauptattraktionen der WWDC 2024 Keynote gehörte sicherlich die Ankündigung von Apple Intelligence. Dabei handelt es sich um ein persönliches intelligentes System, das leistungsstarke generative Modelle direkt auf iPhone, iPad und Mac bringt. Apples kommende KI-Funktionen versprechen erhebliche Verbesserungen in verschiedenen Bereichen. Laut einem Bericht von CIRP werden diese Funktionen die Art und Weise verändern, wie Nutzer mit ihren Geräten interagieren, insbesondere bei der Textkommunikation und der Fotobearbeitung.

KI-Verbesserungen im alltäglichen Gebrauch

Bei der Vorstellung der neuen KI-Funktionen hat Apple eine Reihe von Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese eingesetzt werden können. Aber in welchen Anwendungsfällen wird Apple Intelligence am hilfreichsten sein? Eine neue Studie von CIRP versucht, diese Frage zu beantworten.

Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, welche Anwendungsfälle bei der Markteinführung von Apple Intelligence am beliebtesten sein werden, hat die neue CIRP-Studie iPhone-Nutzer befragt, welche Dinge sie auf ihren iPhones mehrmals am Tag tun. Es ist zu erwarten, dass genau in diesen Bereichen ein verstärkter Bedarf an Apples neuem KI-Angebot vorliegt, sofern das Unternehmen in diesen Bereichen entsprechende Funktionen anbietet.

Auch wenn es nicht in allen Bereichen zu großen Veränderungen kommen sollte, wird erwartet, dass das Schreiben von Texten und E-Mails stark von den neuen Sprach- und Schreibwerkzeugen von Apple profitieren wird. Diese Werkzeuge sollen das Verfassen von Nachrichten vereinfachen und die Kommunikation effizienter gestalten, indem Texte vorgeschlagen oder vervollständigt werden.

Eine weitere erwartete Verbesserung betrifft die Funktionalität von Siri. Mit einem stärker personalisierten Ansatz wird das aktualisierte Siri-System das Surfen im Internet und die Suchfunktionen verbessern und so eine komfortablere Benutzererfahrung bieten. Außerdem wird erwartet, dass die Einführung von Genmoji, mit dem Benutzer eigene Emojis erstellen können, angesichts des hohen Anteils an textbasierten Aktivitäten eine beliebte Funktion sein wird.

Auch die Fotobearbeitung wird durch Apple Intelligence weiterentwickelt. Die neuen KI-gesteuerten Werkzeuge versprechen eine intelligente Bearbeitung, die es den Nutzern erleichtert, ihre Fotos mühelos zu verbessern. Zudem ermöglicht Rückblicke, dass man eine gewünschte Story erstellt, indem man einfach eine Beschreibung eingibt. Mit dem Verständnis für Sprache und Bilder wählt Apple Intelligence passend zur Beschreibung die besten Fotos und Videos aus und erstellt eine Story mit Kapiteln, basierend auf den Themen, die in den Fotos identifiziert worden sind, und ordnet sie mit eigener Erzählstrecke in einem Film an.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren