Mit iOS 17.2 hat Apple auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max die Möglichkeit eingeführt, dass Anwender räumliche Videos für die Wiedergabe auf Apple Vision Pro aufnehmen können. Bis dato waren entsprechende Aufnahmen auf die Apple Kamera-App beschränkt. Dies ändert sich mit dem kommenden Update auf iOS 18.

iOS 18 ermöglicht „räumliche Videoaufnahmen“ für Drittanbieter-Apps

Die WWDC 2024 liegt mittlerweile ein paar Tage hinter uns. Die eröffnende Keynote war nur die Spitze des Eisbergs, in den Folgetagen veranstaltete Apple allerhand Sessions für Entwickler und ging auf eine Vielzahl an Themen ein.

In der Session „Build compelling spatial photo and video experiences“ gab Apple bekannt, dass es eine API veröffentlicht hat, mit der Entwickler räumliche Videoaufzeichnung in jeder App anbieten können. Apple sagte, dass die Entwicklerschnittstelle in bestehende kamerabezogene Frameworks integriert sei, was die Implementierung erleichtert.

Mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max lassen sich Spatial Videos im Querformat mit der Kombination aus Haupt- und Ultraweitwinkelkamera aufnehmen. Dies dürfte sich mit den beiden iPhone 16 Pro Modellen fortsetzen. Aktuell gehen wir auch davon aus, das ebenfalls die Non-Pro-Modelle der iPhone 16 Familie die Aufnahme räumlicher Videos ermöglicht. Um Spatial Videos betrachten zu können, benötigt ihr Vision Pro. Das Apple Headset lässt sich ab dem 28. Juni 2024 in Deutschland bestellen. Die Auslieferung startet am 12. Juli 2024.

